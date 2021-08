Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Revista Deportiva, por CDN Deportes.

Santo Domingo.- RD.-El ministro de Deportes, Francisco Camacho, dijo este martes que pidió un técnico de Grandes Ligas que le garantizara que las luces que se instalarán en el Estadio Quisqueya Juan Marichal se jugarían partidos de MLB y el Clásico Mundial de Béisbol.

“Hoy está el técnico de Grandes Ligas certificando, no se a quien le van a comprar, no me interesa a quien le van a comprar, pero la certificación tienen que dármela antes de comprar.

Contenido relacionado: Francisco Camacho anuncia entrega gratificaciones a medallistas en Tokio 2020

Estasdeclaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa Revista Deportiva, que se trasmite de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por CDN Deportes.