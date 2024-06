Messi apenado porque Maradona no pudo disfrutar el triunfo argentino en Qatar 2022

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, declaró que se sintió “apenado” porque Diego Armando Maradona no hubiera podido disfrutar de ver a la Albiceleste levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022.



“Me dio mucha tristeza que no pueda vivir lo que vivimos nosotros, porque sé lo que él sentía por la selección argentina”, afirmó el jugador del Inter Miami.



Sobre su relación con «El Pelusa», el rosarino declaró que más allá de lo que algunos aseguraban, ambos se tenían mucha estima y destacó que Maradona siempre fue un ídolo del balompié a nivel mundial.



“Él me quería mucho a mí y yo a él, por más que se hayan dicho muchas cosas en medio. Los dos sabíamos lo que sentíamos”, manifestó el exjugador del FC Barcelona o París Saint Germain.



El equipo comandado por el astro argentino recuerda con cariño aquella experiencia en el país qatarí, que supuso la tercera estrella en la camiseta nacional y que además movilizó a millones de personas a celebrar el tan ansiado título en el famoso Obelisco de la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires.



“Vivimos un Mundial juntos», recordó Messi. «Más allá del resultado, fue una experiencia inolvidable. Estaba muy bien y disfrutaba de ser el técnico de la selección”, dijo recordando los tiempos en que Maradona era el entrenador de la Albiceleste (2008-2010).

El panorama de Messi ante el futuro

El rosarino afronta ahora el desafío de revalidar la Copa América conseguida en 2021 en Brasil, un torneo que arranca el próximo 20 de junio en Estados Unidos y en el que Argentina parte como la máxima favorita, tras un gran rendimiento en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de 2026.



Acerca de la posibilidad de ver al atacante defendiendo de nuevo la camiseta de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, Messi confirmó que ya habló con el seleccionador de la sub-23, el exfutbolista Javier Mascherano, y le anunció que no iba a estar en ese equipo que buscará el oro que el seleccionado ya obtuvo en 2004 y en 2008.

«Hablé con ‘Masche’ y la verdad es que los dos entendimos la situación», afirmó.