MenaRD recibe nueva nominación internacional en los Esports Awards 2026

Santo Domingo, RD. – El talento dominicano vuelve a ocupar un lugar destacado en la escena internacional de los deportes electrónicos. El reconocido atleta Saúl Leonardo Mena, conocido mundialmente como MenaRD o «El Toro», suma un nuevo logro a su trayectoria tras recibir una nominación en la categoría Esports Controller Player of the Year (Mejor Jugador con Control del Año) de los Esports Awards 2026, una de las premiaciones más prestigiosas de la industria del gaming a nivel mundial.

El bicampeón mundial de Street Fighter figura entre los nominados junto a reconocidos competidores internacionales como Dashy, Simp, Rw9 y Arslan Ash, una distinción que reafirma su posición entre los grandes exponentes del gaming competitivo y pone nuevamente el nombre de República Dominicana en el escenario internacional.

La nominación representa un nuevo reconocimiento para una carrera construida a base de disciplina, consistencia y resultados históricos. Con dos títulos mundiales de Capcom Cup, conquistados en 2017 y 2023, MenaRD ha logrado consolidarse como uno de los principales referentes de Street Fighter, manteniendo su vigencia en una industria caracterizada por su constante evolución y elevado nivel competitivo.