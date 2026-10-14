MenaRD recibe nueva nominación internacional en los Esports Awards 2026

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Santo Domingo, RD. – El talento dominicano vuelve a ocupar un lugar destacado en la escena internacional de los deportes electrónicos. El reconocido atleta Saúl Leonardo Mena, conocido mundialmente como MenaRD o «El Toro», suma un nuevo logro a su trayectoria tras recibir una nominación en la categoría Esports Controller Player of the Year (Mejor Jugador con Control del Año) de los Esports Awards 2026, una de las premiaciones más prestigiosas de la industria del gaming a nivel mundial.
El bicampeón mundial de Street Fighter figura entre los nominados junto a reconocidos competidores internacionales como Dashy, Simp, Rw9 y Arslan Ash, una distinción que reafirma su posición entre los grandes exponentes del gaming competitivo y pone nuevamente el nombre de República Dominicana en el escenario internacional.
La nominación representa un nuevo reconocimiento para una carrera construida a base de disciplina, consistencia y resultados históricos. Con dos títulos mundiales de Capcom Cup, conquistados en 2017 y 2023, MenaRD ha logrado consolidarse como uno de los principales referentes de Street Fighter, manteniendo su vigencia en una industria caracterizada por su constante evolución y elevado nivel competitivo.
Notas relacionadas
Los Esports Awards reconocen anualmente la excelencia de jugadores profesionales, equipos, creadores de contenido y organizaciones que contribuyen al crecimiento de los deportes electrónicos. Figurar entre los candidatos de esta premiación supone para el dominicano una nueva oportunidad de ampliar su historial de reconocimientos y fortalecer su legado en la escena competitiva mundial.
Los premios internacionales que ha recibido el dominicano
Esta no es la primera vez que MenaRD recibe el reconocimiento de los Esports Awards. En septiembre de 2023, el dominicano obtuvo el premio Esports Play of the Month, gracias a su destacada actuación en Street Fighter 6 durante EVO 2023, uno de los torneos de videojuegos de pelea más importantes del mundo. Ese mismo año, también recibió una nominación a Esports Play of the Year.
Su proyección internacional continuó fortaleciéndose en 2025, cuando fue nominado en la categoría Best Esports Athlete de The Game Awards, una de las ceremonias de mayor reconocimiento dentro de la industria de los videojuegos.
Estos logros reflejan la dimensión de una trayectoria que ha trascendido las competencias de Street Fighter, convirtiendo a MenaRD en una de las figuras dominicanas con mayor proyección dentro del universo de los esports.
Impulsa el talento dominicano en los esports
Más allá de sus victorias, el atleta ha contribuido a visibilizar el potencial de República Dominicana en una industria de alcance global, demostrando que el talento caribeño puede competir al más alto nivel frente a los mejores exponentes del mundo.
La organización Bandits Gaming, de la que forma parte el jugador, compartió la noticia de su nominación a través de las redes sociales, invitando a la comunidad gamer y al público dominicano a respaldarlo en esta nueva oportunidad de reconocimiento internacional.
Las votaciones estarán disponibles hasta el 10 de noviembre de 2026, a través de esportsawards.com/vote, donde los interesados podrán emitir un voto diariamente para apoyar al representante dominicano.
Con esta nueva nominación, MenaRD continúa escribiendo una historia de perseverancia, excelencia y proyección internacional, consolidando un legado que va más allá de los títulos conquistados y reafirmando su lugar entre las figuras más destacadas de los deportes electrónicos a nivel mundial.
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