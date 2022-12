La mamá de Pelé aún no sabe que su hijo ha muerto

Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, falleció en la tarde del jueves 29 de diciembre dejando al mundo del fútbol totalmente conmocionado. El cáncer apagaba la luz de una estrella histórica, y por suerte pudo pasar sus últimas horas acompañado de sus seres queridos, aunque entre ellos no estaba su mamá, doña Celeste, que aún no sabe que su hijo ha fallecido. Así lo confirmó para ESPN Brasil Maria Lúcia do Nascimento, hermana de Pelé.

“Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, declaró antes de señalar que hace apenas unos días le informaron de que se encontraba en mal estado de salud. “No sabe, no sabe. A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, apuntó.

Nacida en Três Corações, donde dio a luz a Pelé en octubre de 1940, doña Celeste alcanzó hace unas semanas la asombrosa cifra de 100 años. Según apuntan desde Brasil, la madre del que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos necesita la ayuda constante de enfermeros y una vigilancia diaria.

En 2020 perdió a su hijo Zoca, y esta misma semana sufrió la pérdida de Pelé, de manera que ya solo tiene a Maria Lúcia, quien ha confesado que el cortejo fúnebre del exfutbolista pasará por la casa de doña Celeste en la ciudad de Santos.

La felicitación a la mamá por sus 100 años

El pasado 20 de noviembre el exfutbolista recurría a las redes sociales para compartir varias imágenes con doña Celeste y felicitarla por sus 100 años: “Hoy celebramos los 100 años de vida de doña Celeste. Desde pequeño me enseñó el valor del amor y de la paz. Tengo más de cien razones para estar agradecido por ser su hijo. Comparto con ustedes estas fotos con gran emoción para celebrar este día. Gracias por cada día a tu lado, mamá”.