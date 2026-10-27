Luis de la Fuente es elegido mejor entrenador en el Balón de Oro

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El entrenador español Luis de la Fuente fue reconocido como el mejor técnico de la temporada pasada durante la gala del Balón de Oro celebrada este lunes, un premio que recibió de manos de su compatriota Rafa Benítez.
De la Fuente se impuso en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal; Luis Enrique, del Paris Saint-Germain; Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.
Durante su intervención, el seleccionador expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó el trabajo colectivo detrás de sus logros.
“Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz”, afirmó. También felicitó a los demás candidatos y dedicó el premio a los jugadores y al equipo técnico que lo acompaña.
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El entrenador agradeció, además, a la Federación Española la confianza y la estabilidad que le ha brindado para desarrollar su trabajo.
Un reconocimiento a su trayectoria
De la Fuente ha dirigido a la selección española en la conquista de títulos como la Liga de Naciones y la Eurocopa. Según la información suministrada, también condujo al equipo al campeonato mundial, con un solo gol recibido durante el torneo.
Con esta distinción, se convierte en el tercer ganador del premio, después de Carlo Ancelotti, reconocido en 2024, y Luis Enrique, galardonado en 2025.
EFE