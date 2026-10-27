Luis de la Fuente es elegido mejor entrenador en el Balón de Oro

El entrenador español Luis de la Fuente fue reconocido como el mejor técnico de la temporada pasada durante la gala del Balón de Oro celebrada este lunes, un premio que recibió de manos de su compatriota Rafa Benítez.

De la Fuente se impuso en las votaciones de los periodistas a Mikel Arteta, del Arsenal; Luis Enrique, del Paris Saint-Germain; Unai Emery, del Aston Villa, y Vincent Kompany, del Bayern de Múnich.

Durante su intervención, el seleccionador expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó el trabajo colectivo detrás de sus logros.

Publicidad

“Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz”, afirmó. También felicitó a los demás candidatos y dedicó el premio a los jugadores y al equipo técnico que lo acompaña.