Los increíbles registros de Jokic y Murray en el juego 1 de final de la NBA

El Ball Center recibió el primer encuentro de las Finales de la NBA con un inspirado equipo de Denver Nuggets que no tuvieron tantos inconvenientes para derrotar 104-93 a Miami Heat.

Los tres primeros cuartos fueron un dominio total por parte de Denver, que contaron con el aporte del dúo Nikola Jokic y Jamal Murray para sacarle una gran ventaja a Miami. Entre ambos lograron 53 puntos, 16 rebotes, 24 asistencias y dos registros increíbles.

Por una parte, el pívot serbio igualó algo que solo LeBron James había conseguido durante la mitad de un partido de las Finales de la NBA. Y es que Jokic registró 10 puntos y 10 asistencias en su primer partido de estas instancias, algo que el jugador de los Lakers pudo conseguir en su compromiso número 42 de unas Finales, precisa ESPN Stats & Information.

