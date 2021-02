Lanzador Dinelson Lamet afirma que está en salud

Es fácil caracterizar la lesión que sufrió Dinelson Lamet a finales de septiembre como una oportunidad perdida. Los Padres tenían el segundo mejor récord en la Liga Nacional y parecían estar en posición de llegar lejos en octubre. Luego, en la última semana de la temporada regular, perdieron a su mejor abridor.

Pero Lamet no lo ve de esa manera.

Por supuesto que el dominicano hubiese querido lanzar en la postemporada. Esa siempre ha sido su meta. Pero Lamet también se siente confiado de que simplemente hizo lo que era necesario para su salud a largo plazo.

“Entiendo que mi brazo decidió que tenía que parar”, dijo Lamet, dirigiéndose a los medios por primera vez desde que salió de su última apertura de temporada regular el 25 de septiembre. “Gracias a Dios, pude hacerlo a tiempo y no pasó algo grave. Solamente necesitaba un descanso y gracias a Dios lo tuve en la temporada muerta y me siento 100% ya de regreso”.

La índole exacta de la lesión de Lamet sigue siendo un misterio. En un principio, el club anunció que se trataba de una dolencia en el bíceps, pero luego Lamet recibió una inyección de plasma rica en plaquetas, que por lo general se usa para tratar problemas en el codo. El viernes, Lamet reconoció que los médicos le dijeron que corría el riesgo de desgarrarse un ligamento y necesitar una segunda cirugía Tommy John si seguía lanzando.

“Lo médicos me dijeron ‘Mira, tu brazo dice que pares. Si sigues empujando y puedes pitchear, puede que tengas un nuevo fracaso con el ligamento del Tommy John’. Entonces lo que hice fue parar y la recuperación gracias a Dios se dio como esperábamos”.

Sin embargo, los funcionarios de los Padres están conscientes de que todavía no están a salvo. Lamet aún no ha intensificado su programa de tiros. Específicamente, no ha tirado su slider – su mejor lanzamiento y el que más esfuerzo requiere de su brazo.

Hasta que Lamet lance en un partido y tire su slider — sin duda, uno de los mejores en el béisbol — habrá personas en el Peoria Sports Complex que no respirarán.

Pero si hay alguien que se siente confiado es el propio Lamet.

“Estoy al 100%”, afirmó el monticular.