La firme advertencia de Curry a Lakers para el Juego 6 de Playoffs

Los actuales campeones de la NBA tienen una vida más en los Playoffs 2023. Cuando los pronósticos estaban a favor de Los Angeles Lakers, Golden State Warriors no necesitó de un gran partido de Stephen Curry para vencer a LeBron James y compañía. Por ese motivo, El Chef no dudó en enviarle una advertencia a El Rey, a Anthony Davis y todos los Lakers para el Juego 6.

Warriors venció a Lakers por 121 a 106 puntos el 10 de mayo de 2023 en un partido en el que Curry registró 27 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 3 de 11 triples encestados. Steph recibió el respaldo de Andrew Wiggins y Draymond Green con 25 y 20 unidades, respectivamente, así que sabe lo que pueden hacer este viernes 12 de mayo cuando a partir de las 10:00 pm enfrenten a los Lakers en el Juego 6 de los NBA Playoffs 2023.

La historia no está de lado de Golden State Warriors. Cuando un equipo va perdiendo 1 – 3 en una serie de Playoffs al mejor de siete partidos en el 95% de ocasiones terminan perdiendo. La marca en la historia de la Postemporada es de 13 victorias y 264 derrotas.

La firme advertencia de Curry a Lakers para el Juego 6 de los NBA Playoffs 2023

Stephen Curry sostuvo que «honestamente, creo que la presión está sobre ellos para proteger su cancha de local. Tuvimos presión esta noche (10 de mayo) para mantenernos vivos con la espalda contra la pared y ahora eso cambia».

En vísperas al Juego 6 Warriors vs. Lakers en el estadio Crypto.com Arena, Curry le envió una advertencia a LeBron James y al equipo de Los Ángeles al decir en conferencia de prensa que “creo que podemos jugar mejor. Obviamente, no he disparado bien la pelota desde el triple, Klay ha estado fallando. Así que siento que podemos dar un paso más y darnos una gran oportunidad. Esa es la belleza de los Playoffs. Cada juego es una especie de narrativa propia y eso es lo que te encanta”.