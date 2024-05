Karl-Anthony Towns: Minnesota vivirá ó morirá con su estrella

Joe Wolfond de The Score.- Este jueves 30 de mayo CDN Deportes transmitirá el quinto juego de la final de la Conferencia Oeste de la NBA entre Minnesota y Dallas, que ganan los Mavericks 3-1 y el dominicano Karl-Anthony Towns es la clave para qnue los Timberwolves pueda triunfar.

La pequeña muestra de una serie de playoffs la convierte en un vehículo para cambios salvajes en la percepción. Por supuesto, hay aspectos del baloncesto de playoffs que se adaptan mejor a algunos jugadores y equipos que a otros, pero muchas de estas series también dependen de los caprichos de los silbidos, los rebotes y la variación de los tiros en salto. Los paisajes cambian con una ráfaga de brisa.

El sube y baja en su juego de playoffs

No hay mejor avatar para la precariedad y la enorme importancia de los resultados de los playoffs que Karl-Anthony Towns. Hace dos semanas, estaba en medio de un glorioso arco de redención, prácticamente reescribiendo la narrativa de su carrera. Después de luchar mucho en sus primeros tres viajes a la postemporada, Towns exorcizó algunos demonios serios en una barrida sobre los Suns y un triunfo de siete juegos sobre los Nuggets. Se combinó para promediar 19-9-3 con 52/44/83 en tiros con solo 1.8 pérdidas de balón en esas series, mientras asumía a Kevin Durant y Nikola Jokic como sus principales asignaciones defensivas. Salvó el pellejo de los Wolves en el séptimo partido en Denver con una de las actuaciones más completas de su carrera.

Towns no tan efectivo frente a Dallas

Tres juegos después, los Timberwolves estaban al borde del abismo y Towns volvió a ser un pararrayos, absorbiendo mucha culpa por el hoyo de 3-0 en el que se encontraban contra los Dallas Mavericks. El autoproclamado mejor tirador de todos los tiempos había sido abandonado por su confiable saltador en las finales del Oeste, acertando 3 de 22 desde el rango de 3 puntos, y no pudo hacer lo suficiente en otras áreas para compensar.

Contra un estilo de ofensiva muy diferente en Dallas, uno construido alrededor de dos manejadores de balón de élite y un par de rematadores de globos que corren por el aro, sin uso de grandes post-up, su defensa resbaló notablemente. Sus limitaciones como defensor de la pantalla del balón y protector del aro quedaron expuestas nuevamente, su trabajo diligente en las dos primeras rondas se desvaneció cada vez más de la memoria con cada torpe intento de protegerse y recuperarse contra Kyrie Irving y Luka Doncic. En el lado ofensivo, además de sus problemas de tiro, su toma de decisiones en post-ups y drives no fue tan rápida ni tan precisa como lo fue contra Phoenix y Denver. También disparó sólo el 38% dentro del arco en esos tres juegos. Los Wolves obtuvieron 17 puntos peores por cada 100 posesiones con él en la cancha.

Karl-Anthony Towns y sus problemas de faltas

Luego, en el Juego 4, tuvimos la experiencia completa de Towns (lo trascendente, lo espantoso y todo lo demás) reunida en 29 minutos cautivadores, mientras superaba por poco sus peores impulsos para ayudar a mantener viva la temporada de Minnesota. La razón por la que fueron solo 29 minutos, en un juego en el que anotó 25 puntos con 9 de 13 tiros y registró un diferencial de más 15 en la cancha, fue porque se cometió una serie de faltas con una serie de decisiones desgarradoras.

En un minuto había realizado un movimiento masivo que cambiaba el impulso tres desde una pantalla de bengalas o detrás de un pin-in de Kyle Anderson; al siguiente se abalanzaría sobre una multitud sin un plan y tomaría una carga. En una posesión, saldría de una pantalla de Rudy Gobert, atacaría con fluidez desde la recepción y se deslizaría para lograr un final suave; al siguiente intentaba que le pitaran una falta en un tiro en salto y acababa siendo pitado por adelantarse con el codo.

Tres de sus seis faltas fueron de tipo ofensivo, lo que se ajusta a un viejo patrón de playoffs para él. Tuvo un par de faltas en su contra, ninguna más irritante que la sexta que recibió en un intento de triple de Luka, pero fue su incapacidad para controlar sus extremidades al principio del juego lo que lo puso en posición de cometer faltas. afuera. Terminó con una asistencia en cuatro pérdidas de balón. Su cobertura de pantalla de balón alto siguió siendo inestable, y los Mavs y PJ Washington han mejorado en atacar sus lentas recuperaciones a medida que avanza la serie.

David Sherman / NBA / Getty

La interrogante al rededor de Karl-Anthony Towns

Esas preguntas seguirán latentes a menos (y posiblemente incluso si) los Wolves se convierten en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar una serie con un marcador de 3-0 en contra. Durante todo el año, la inminente crisis del impuesto al lujo que se avecina para Minnesota ha acechado en el horizonte, y Towns – cuya extensión de cuatro años y $220 millones comienza la próxima temporada – se siente como la pieza de equipaje financiero que más probablemente se deshará si la organización decide que tiene que adelgazar. No sólo por su salario, sino por lo que los Wolves podrían conseguir por él en un intercambio. El hecho de que tuvieran marca de 14-6 sin él en la recta final solo añadió más leña al fuego.

Town y su regreso de lista de lesionados

Parte de lo que hizo que el menisco de Karl-Anthony Towns se rompiera de manera tan desalentadora cuando sucedió fue que no estaba claro en ese momento si sería capaz de regresar, y Minnesota corría el riesgo de perder otra valiosa oportunidad de demostrar que su plantel poco convencional La construcción podría funcionar en la postemporada. Pero Towns logró regresar, luciendo apenas deteriorado, y los Wolves demostraron que están hechos para triunfar en los playoffs. Siente lo que quieras sobre la forma en que jugaron contra Dallas, pero sería ridículo sacar cualquier otra conclusión sobre un equipo que avergonzó a Kevin Durant y Devin Booker y luego destronó a los campeones defensores (que también llegaron a esta postemporada como prohibitivos). favoritos del Oeste).

En los buenos y en los malos tiempos, Towns es una parte tan importante de la identidad de los Wolves como cualquier otro. No están donde están si no fuera por su adaptabilidad; la forma en que cambió de forma para complementar a Edwards y encajar junto a Gobert en ambos extremos de la cancha . El puesto de ala-pivote es a menudo la bisagra sobre la cual gira la identidad de un equipo , y este equipo gigantesco no sentiría lo mismo con Jaden McDaniels o Naz Reid comenzando en el cuarto puesto.

Entonces, mientras miramos hacia el Juego 5 y quizás más allá, Towns puede estar jugando no sólo por su propio futuro en Minnesota, sino también por el futuro de Minnesota como el estilo de equipo que es ahora. Y, ya sabes, para darle una oportunidad a la historia. Sin presión.