Julio Urías pasa a licencia administrativa tras caso de violencia

El periodista Jeff Passan a través de su cuenta de Twitter (@JeffPassan) informó que la Major League Baseball (MLB) puso al lanzador mexicano de los Dodgers de Los Ángeles Julio Urías en Licencia Administrativa luego de su arresto el domingo por una presunta denuncia por violencia doméstica.

Para MLB, violar su política de violencia es un delito grave. En ocasiones, concluye con el despido del pelotero y el veto por todos los equipos de las Grandes Ligas.

