Juan Soto expresa su enérgica molestia con el reloj de la MLB

La polémica respecto al uso del reloj entre lanzamientos de la MLB continúa entre los jugadores y ahora suma a Juan Soto. El slugger dominicano arremetió contra la obligación de cumplir con el tiempo estipulado en el reloj.

«Tiene que ser el reloj de tiempo, el reloj de lanzamiento, como lo llames», respondió Soto cuando se le preguntó cuál ha sido su mayor ajuste con las nuevas reglas de la MLB. “No me gusta nada. Tienes que ir rápido, no tienes tiempo para pensar. A veces no quieres ir a la velocidad del juego, quieres ir a tu velocidad. Quieres relajarte… ahora con ese reloj de lanzamiento, ya no hay nada que puedas hacer. Solo tienes que salir y jugar».

Juan Soto says he's not a fan of the pitch clock pic.twitter.com/u7m66Ufyoa — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 10, 2023

Conocido por tomarse su tiempo en la caja de bateo (el famoso «Soto Shuffle«), el tiempo limitado de ocho segundos para atacar los lanzamientos representa una dificultad para Soto.

This entire video is Juan Soto in a nutshell.



The Shuffle

The catcher conversation

The homer

The stare down



Legend. pic.twitter.com/uMsjbqecjn July 14, 2022

Soto ahora no puede tomar tanto tiempo con solo ocho segundos para interactuar con el lanzador. Lo que los fanáticos deben entender es que los jugadores de la MLB han jugado el juego toda su vida sin haber sido cronometrados en el campo. Ajustarse al reloj de lanzamiento no es una tarea fácil.

¿Ha ayudado el reloj de lanzamiento a acelerar el juego? El debate está en marcha. Lo cierto es que es una de las nuevas reglas de la MLB que trajo más polémica. Es comprensible que a Juan Soto todavía no le guste el reloj de lanzamiento, así como a Manny Machado, que recientemente explotó cuando fue víctima de él.