Jonathan Villar cuestiona falta de respeto en Águilas Cibaeñas

Santo Domingo, RD.- En una entrevista en vivo con el periodista deportivo Yancen Pujols, el jugador del equipo Águilas Cibaeñas, Jonathan Villar, expresó su descontento después de ser sacado del juego contra los Leones del Escogido. Villar, visiblemente molesto, compartió sus razones y percepciones sobre el incidente que ocurrió durante el tercer inning del partido, que hasta ese momento Águilas Cibaeñas perdía 8-1.

El conflicto se desató cuando Villar no buscó un elevado en foul, lo que resultó en su salida del juego. En el video en vivo, Villar expresó: «Cuando no hay respeto, no se respeta. Si no me respetan, ¿por qué tengo que respetar?» El jugador, quien empacó sus pertenencias y se retiró a casa tras ser sacado del juego, explicó que el incidente no fue culpa suya y mencionó que venía de una lesión en la pierna.

«Si no me respetan, ¿por qué tengo que respetar?«

Villar también señaló que el nuevo dirigente del equipo, Tony Peña, no se comunicó con él y expresó que la situación podría haberse manejado de manera diferente. Sugirió que lo más adecuado habría sido una conversación para abordar el problema en lugar de ser retirado abruptamente del juego. «Lo que hace un manager de Grandes Ligas es hablar contigo«, destacó.

Una decisión incorrecta

Cuando se le preguntó sobre su arrepentimiento por no atrapar la pelota, Villar admitió sentirse mal por no haber tomado la decisión correcta, pero también expresó su descontento, afirmando: «Pero lo que está supuesto a ver no lo ven«.

La entrevista, realizada la noche del lunes cuando Villar ya se encontraba en su casa, revela la tensión y las discrepancias en el equipo Águilas Cibaeñas, poniendo de manifiesto la importancia del respeto y la comunicación en el ámbito deportivo.