Jake Sollon marca el paso en PGA Ocean’s 4

Playa Nueva Romana, RD.- Aprovechando las favorables condiciones de la mañana, cuando el viento apenas soplaba a orillas del impactante Mar Caribe, el estadounidense Jake Sollon hizo nueve birdies en ruta a una primera ronda de 8 bajo par 64.

Con ese score terminó el día como líder absoluto del Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank, torneo final del PGA Tour Américas que esta semana define a los top 10 de la lista de puntos que ascenderán al Korn Ferry Tour en 2027.

Sollon terminó un golpe por delante del costarricense Luis Gagne, quien hizo ocho birdies para una ronda de 65, y tres golpes mejor que su compañero de salida y compatriota Thomas Longbella, tercero en solitario con 67 golpes.

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Los top 3 emergieron de los primeros ocho grupos que salieron al campo de PGA Ocean’s 4, una sede que recibe por primera vez un evento de una gira sancionada por el PGA Tour.

El líder ha tenido una temporada relativamente discreta, pero al igual que todos los jugadores en este field, limitado a los top 60 de la lista de puntos, tiene oportunidad de dar el salto dentro del valioso top 10 de la lista de puntos con una victoria. En su posición actual, se proyecta noveno del Tour.