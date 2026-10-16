Jake Sollon marca el paso en PGA Ocean’s 4

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Playa Nueva Romana, RD.- Aprovechando las favorables condiciones de la mañana, cuando el viento apenas soplaba a orillas del impactante Mar Caribe, el estadounidense Jake Sollon hizo nueve birdies en ruta a una primera ronda de 8 bajo par 64.
Con ese score terminó el día como líder absoluto del Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank, torneo final del PGA Tour Américas que esta semana define a los top 10 de la lista de puntos que ascenderán al Korn Ferry Tour en 2027.
Sollon terminó un golpe por delante del costarricense Luis Gagne, quien hizo ocho birdies para una ronda de 65, y tres golpes mejor que su compañero de salida y compatriota Thomas Longbella, tercero en solitario con 67 golpes.
Los top 3 emergieron de los primeros ocho grupos que salieron al campo de PGA Ocean’s 4, una sede que recibe por primera vez un evento de una gira sancionada por el PGA Tour.
El líder ha tenido una temporada relativamente discreta, pero al igual que todos los jugadores en este field, limitado a los top 60 de la lista de puntos, tiene oportunidad de dar el salto dentro del valioso top 10 de la lista de puntos con una victoria. En su posición actual, se proyecta noveno del Tour.
“He jugado buen golf, pero siento que los resultados no lo han reflejado”, dijo Sollon, quien consiguió un cuarto lugar temprano en el año en el Kia Open de Ecuador. “Siento que llegué aquí con mucha confianza y es lindo verlo reflejado en una sólida primera ronda… Uno siempre llega a un torneo buscando ganar, así que la meta es poder levantar ese trofeo el domingo”.
El líder de 28 años salió al campo a las 8:35 a.m. y completó su ronda al mismo tiempo que salía el último grupo por el tee del 1, a las 12:55 p.m. Para esa hora, el viento ya soplaba fuerte e impidió movimientos significativos en el tablero de líderes.
En un grupo de cinco jugadores que hicieron 4-bajo par 68 y terminaron empatados en el cuarto lugar, los mejores de la tarde fueron los estadounidenses Patrick Sheehan, proyectado para avanzar del undécimo al décimo lugar de la lista de puntos, y Patrick Flavin, con su tarjeta del Korn Ferry Tour ya asegurada como cuarto de la lista de puntos.
Los otros jugadores con 68 golpes son Mesa Falleur, Jonas Baumgartner y Marcus Byrd, todos con salida al campo no más allá de las 9:30 a.m.
Con los jugadores reagrupados según sus scores, este viernes se continuará con salidas en dúos o twosomes. La primera salida será a las 7:30 a.m. y la última a las 12:35 p.m.