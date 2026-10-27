Harry Kane y Alexia Putellas conquistan el Balón de Oro

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Harry Kane y Alexia Putellas protagonizaron la gala del Balón de Oro celebrada este lunes en Londres. El delantero inglés ganó por primera vez el premio masculino, mientras que la futbolista española sumó su tercer galardón en la categoría femenina.
Kane superó en las votaciones a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes ocuparon los siguientes puestos de la clasificación. El inglés llegó a la ceremonia como uno de los favoritos, gracias a sus cifras goleadoras y su rendimiento durante la temporada.
Por su parte, Yamal volvió a quedar entre los principales candidatos al máximo premio individual. Sin embargo, el joven atacante se llevó el trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista joven.
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Alexia suma su tercer Balón de Oro
Putellas recuperó el protagonismo en la categoría femenina y puso fin a tres años de dominio de Aitana Bonmatí. La jugadora del London City Lionesses ganó su tercer Balón de Oro, después de superar varias lesiones graves durante su carrera.
En su discurso, la futbolista agradeció el apoyo de su familia, sus amistades y las personas que la acompañaron durante su recuperación.
Putellas recordó las dificultades que enfrentó para volver a caminar, correr y jugar al fútbol. También destacó la ayuda de quienes permanecieron a su lado durante los momentos más difíciles.
Barcelona domina los premios
El FC Barcelona también brilló en la ceremonia. Lamine Yamal ganó el trofeo Kopa masculino, mientras que Vicky López obtuvo el premio femenino. Además, Cata Coll ganó el reconocimiento a la mejor portera y Pere Romeu recibió el premio al mejor entrenador.
El club catalán también obtuvo el galardón al mejor equipo del mundo. Su presidente, Joan Laporta, subió al escenario para recibir el premio.
La selección española también sumó reconocimientos. Unai Simón ganó el premio al mejor portero y Luis de la Fuente recibió el galardón al mejor entrenador.
La mexicana Charlyn Corral completó la lista de premiados con el trofeo Gerd Müller a la mejor delantera, gracias a sus numerosos goles con el Pachuca.
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