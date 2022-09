Grupo B del Mundial de Qatar: estos son los equipos

Se acerca el tan esperando mundial de Fútbol que este año tendrá sede en Qatar. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales son los paises que forman parte del sorprendete grupo B del mundial de Qatar.

La primera jornada de este grupo está pautada para el 21 de octubre. Inglaterra participará contra Irán mientras que Estados Unidos se enfrentará a Gales.

A continuación conoceremos un poco acerca de los equipos que representarán a su pais en el grupo B del Mundial de Qatar.

CUALES EQUIPOS FORMAN PARTE DEL GRUPO B DEL MUNDIAL DE QATAR

INGLATERRA

Con un mundial en su historial conseguido en el 1966, el equipo inglés viene en busca de su segunda conquista. Está colocado en el puesto No. 5 del raking de la fifa y es el favorito del Grupo B del Mundial de Qatar.

IRÁN

Los asiaticos buscan su primer mundial en su sexto intento, todavia no han logrado finalizar en los dos primeros puestos. Actualmente se ubican en el puesto No. 21 del ranking, su mejor esfuerzo fue en 1978 terminando en el decimo cuarto lugar.

ESTADOS UNIDOS

Los representantes de america se preparan para darlo todo. Los Estados Unidos van a su participación No. 11 del mundial y están en lugar No.15 del Ranking de la fifa; Su mejor desempeño en el mundial fue en 1930 cuando finalizaron en la tercera posición.

GALES

En el caso del equipo europeo se encuentra en la posición No. 18 del ranking, a pesar de solo tener una sola experiencia en el mundial. Su unica y mejor participación de Gales, fue en el año 1958 terminando en el sexto lugar.

Los equipos del Grupo B del Mundial de Qatar están en la tabla de favoritos de la siguiente manera, Inglaterra (No.5) , Estados Unidos (No. 15) , Gales (No. 18) e Irán (No. 21) según el raking de la fifa.