Grupo A del Mundial de Qatar: estos son los equipos que lo integran

A partir del 20 de noviembre se vivirá la emoción al mas alto nivel cuando inice la tan esperada Copa Mundial De Fútbol y el grupo A del Mundial de Qatar llama mucho la atención por los equipos que forman parte del mismo.

A pesar de ser un país con leyes bastantes rigurosas, periodistas con gran experiencia en mundiales dicen que en Qatar, se puede realizar uno de los mejores mundiales de toda la historia de la Copa.

Quienes conforman el grupo A del Mundial de Qatar

Estos son los equipos que congorman el grupo A del Mundial de Qatar.

Qatar

El grupo A del Mundial de Qatar trae consigo a los locales; un equipo inspirado y que cuenta con la Copa Asiatica como su máximo logro. Los islamicos van en busca de la victoria en su debut en esta Copa Mundial.

Ecuador

Es la representación latinoamericana del grupo. Ecuador valientemente trabajó para llegar a este nivel, son elogiados por grandes del deporte, definiéndolos como una selección bella y competitiva.

Senegal

Es otra de las selecciones del grupo A del Mundial de Qatar. En el proceso de la clasificacion lucieron bastante bien, para esta ocasión tendran la tercera oportunidad en esta copa de demostrar en qué nivel estan.

Países Bajos

Es el equipo de mayor experiencia del grupo. Cuentan con tres subcampeonatos del mundo, lo que lo hace el favorito de la division.

En cuanto al raking de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association en francés) los equipos que conforman el grupo A del Mundial de Qatar se ubican de la siguiente manera. Paises Bajos (No. 10) , Senegal (No. 20) , Ecuador (No. 46) y Qatar (No. 50).

Es un grupo nivelado, los europeos y africanos son los mas populares en cuanto al Raking de la FIFA de este año. Sin embargo los locales en representacion del continente asiático y los sudamericanos trataran de ser la sorpresa.

Por: Roberto Miguel Sanchez