Nueva York. – El gerente de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles, se mantiene con expectativas de que la situación de mala racha que ha tenido su equipo al inicio de la temporada invernal 2023 va a mejorar tras participación en la Serie de Titanes que inicia este viernes en el estadio Citi Field, casa de los Mets de Nueva York.

En esta serie los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas se enfrentarán en tres partidos.

Ovalles aseguró que los peloteros de su equipo se encuentran en perfecta condiciones y excelente ánimo para gana y obtener la victoria, llevándose el trofeo.

La verdad duele perder ocho juegos de pelota y vamos a tratar eso rápido, la liga es de racha, vamos a ver si la racha buena de nosotros llega ahora, un poquito larga y estamos positivos para eso. Yo entiendo a la fanaticada del equipo, que es ganadora, es una situación difícil, y me pongo en los zapatos de ellos, yo sé que están tristes, pero queda mucha pelota. Yo he visto caso resiente de muchos equipos que han estado 5- 12, 5-13 y se levantan y las cosas cambian. El talento está ahí, se apostó un buen equipo, no han salido las cosas bien al principio, pero deben comenzar a salir bien, deben confiar en las Águilas y que no se desmonten del barco. Estamos en busca de la copa.

Ángel Ovalles, gerente de las Águilas Cibaeñas.