Equipo de béisbol RD regresa al país tras bronce en Tokio 2020

Santo Domingo, RD.- Varios integrantes de la selección dominicana de béisbol, que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, expresaron las sensaciones vividas al alcanzar el podio olímpico.

Los jugadores Emilio Bonifacio, Juan Francisco y Raúl Valdés, así como el dirigente Héctor Borg encabezaron al grupo que retornó a suelo dominicano por el Aeropuerto Internacional Las Américas doctor José Francisco Peña Gómez en un vuelo procedente desde la ciudad Miami, Florida, a la medianoche de este miércoles.

Bonifacio, capitán de la novena quisqueyana, señaló que el equipo atravesó por un proceso largo y tedioso, a causa del COVID-19, pero que al final se logró el objetivo de ganar una de las tres medallas.

“Esto es un logro de todos, no tan solo del equipo, sino de todo el país. Queríamos la de oro y esta es la que más se parece”, consideró el versátil jugador, que accionó tanto en los jardines como en el cuadro interior.

Los dominicanos obtuvieron el tercer puesto al derrotar 10 vueltas por 6 a Corea del Sur, y terminaron con récord de tres victorias e igual cantidad de perdidos durante el torneo.

Plan de trabajo del dirigente Borg

Borg destacó el plan de trabajo que realizó el equipo para obtener lo que considera como “una medalla histórica para el béisbol”.

El dominico-cubano Raúl Valdés volvió a manifestar lo orgulloso que se siente de representar a la República Dominicana, sobre todo en un escenario como los Juegos Olímpicos.

“Este país me ha tratado muy bien y considero que se merece que le dedique tiempo en la selección. Cada vez que me necesiten y me sienta saludable, representaré a la República Dominicana”, indicó el zurdo, que acciona en la pelota dominicana con los Toros del Este.

Otros de los jugadores que llegaron fueron, Jairo Asencio, Yefri Pérez, Charlie Valerio y Jhan Maríñez, además de los coaches Anderson Hernández, José Canó y Manny García.

