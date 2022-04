El prospecto dominicano Eury Pérez ponchó a 12 en Doble-A

Santo Domingo, RD.- El prospecto dominicano Eury Pérez ponchó a 12 bateadores (marca personal) deslumbrando así con su actuación en Doble-A Pensacola.

Pérez, en cinco innings en blanco, cedió un hit, dio dos bolazos, y retiró a los últimos ocho jugadores que enfrentó en orden. De los 86 lanzamientos que efectuó, 56 fueron strike.

