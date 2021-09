Draft novatos LIDOM 2021 fue celebrado por todo lo alto

SANTO DOMINGO - El campocorto Marco Luciano fue el primer pick del Draft de Novatos 2021 de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) por parte de las Estrellas Orientales, realizado este miércoles en la Plaza Comercial Sambil y trasmitido por Digital 15.

Luciano, de 19 años, quien pertenece a la organización de Grandes Ligas Gigantes de San Francisco, fue precedido en la primera ronda por el también infielder de 19 años Noelvi Marte, de los Marineros de Seattle, seleccionado como segundo pick y primera escogencia por los Gigantes del Cibao.

Contenido relacionado: Peguero opina en draft LIDOM del 2021 predomina calidad ofensiva

El tercer pick fue para los Leones del Escogido y eligieron a Yainer Díaz, receptor de 22 años perteneciente a los Astros de Houston; y el cuarto pick fue de las Águilas Cibaeñas, quienes eligieron a Alexander Canario, jardinero de 21 años de los Cachorros de Chicago.

La quinta selección de la primera ronda recayó en los Tigres del Licey, que seleccionaron a Orelvis Martínez, un siore stop de 19 años de los Azulejos de Toronto; y el sexto en escoger lo fueron los Toros del Este y se fueron con el campocorto Robert Puasón, de 18 años y cotizado prospecto de los Atléticos de Oakland.

Segunda ronda draft novatos LIDOM

En la segunda ronda de escogencias y en el mismo orden de los equipos, las Estrellas tomaron a George Valera, outfielder de Indios de Cleveland; Gigantes a Liover Peguero, SS de Piratas de Pittsburgs; y los Leones a Eddys Leonard, SS de los Dodgers de los Ángeles.

Las Aguilas seleccionaron al jardinero corto José Rodríguez, de los Medias Blancas de Chicago; el Licey a Joan Rojas, jardinero de los Filis de Filadelfia; y los Toros a Euribiel Ángeles, infielder de los Padres de San Diego.

3ra, 4ta y 5ta rondas

Tercera ronda

Estrellas Endy Rodríguez, C Piratas

Gigantes Wenderl Floranus, P México

Leones Jason Domínguez, OF Yankees NY

Águilas Ezequiel Durán, IF Rancheros de Texas

Licey Elly de la Cruz, IF Rojos de Cincinatti

Toros Enmanuel Valdez, 3B Astros de Houston

Cuarta ronda

Estrellas José Tena, IF Indios de Cleveland

Gigantes Gilberto Jiménez Medias Rojas de Boston

Leones Jhonkensy Noel, IF Cleveland

Águilas Alberto Rodríguez, OF Marineros de Seattle

Licey Nazim Núñez, IF Marlins de Miami

Toros Neifi Castillo, IF Arizona Diamond Backs

Quinta ronda

Estrellas Alexander Ramírez, IF Mets de NY

Gigantes Heriberto Hernández, OF Tampa Bay Rays

Leones Elvis Peguero, P Angelinos de Anaheim

Águilas Euris Pérez, P Marlins

Licey Félix Valerio, IF Cerveceros de Milwaukee

Toros Diego Hernández, OF Reales de Kansas City

En el Draft de Novatos 2021 de Lidom se celebraron un total de 16 rondas e involucró a 307 jugadores, bajo un estricto protocolo de bioseguridad y transmitido por el canal Digital 15 y por la plataforma de YouTube de la liga, bajo la producción y comercialización de Virgilio Rojo y Rafael Almánzar, de la comercializadora deportiva Adcio Media.