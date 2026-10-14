Deury Corniel logra plata en torneo internacional de kitesurf

El destacado atleta dominicano de kitesurf Deury Corniel conquistó la medalla de plata en la categoría Fórmula Kite durante la 27.ª edición del Surfari Mar Menor 2026, celebrada el pasado 9 al 11 de octubre en Los Alcázares, Murcia, España.

Corniel, quien fue el único representante de República Dominicana en la competición, se enfrentó a atletas internacionales provenientes de Centroamérica y Europa, logrando posicionarse entre los mejores de su categoría en uno de los encuentros de deportes náuticos de mayor trayectoria de la región.

El Surfari Mar Menor reúne anualmente a deportistas de distintos países para competir en disciplinas como windsurf, wingfoil y la modalidad olímpica Fórmula Kite. La edición de 2026 contó con aproximadamente 180 participantes, consolidándose como un importante escenario para el desarrollo y la proyección internacional de los deportes acuáticos.

Publicidad

Este resultado representa un nuevo logro en la trayectoria deportiva de Corniel, quien cuenta con importantes reconocimientos internacionales, entre ellos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.