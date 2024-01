Fotos en redes habrían delatado a Wander Franco y menor

Las supuestas imágenes muestran al deportista Wander Franco, de 22 años, con la jovencita en la localidad en la que esta reside besándose.

Desde agosto pasado, el pelotero dominicano de Grandes Ligas (MBL) es investigado por las autoridades por supuesto abuso sexual a una menor de 14 años.

En ese momento, reportes de medios como la agencia de noticias Associated Press reseñaron sobre la existencia de publicaciones en redes sociales. Las supuestas fotos que muestran al deportista, de 22 años, con la jovencita en la localidad en la que esta reside. Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran a Franco besándose con la víctima.

Este material sería parte de la prueba clave contra Franco.

De acuerdo con un reporte de Sportskeeda presuntamente a la muchacha se le pagó para que mantuviera silencio sobre la relación. Pero, cuando no le dieron dinero, esta y su familia decidieron exponer al pelotero. La información no ha sido confirmada por las autoridades.

