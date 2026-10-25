¡Orgullo dominicano! Con solo 11 años conquista subcampeonato mundial de karting

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Santo Domingo.– Con apenas 11 años, el piloto dominicano Alonso André González Pérez conquistó el subcampeonato mundial de karting en la IAME World Final 2026, celebrada en Viterbo, Italia. Esta actuación lo posiciona entre las jóvenes promesas del automovilismo internacional.
El representante de República Dominicana alcanzó el segundo lugar en la categoría S125 Junior. Alonso protagonizar una intensa carrera en la que demostró velocidad, determinación y capacidad para recuperarse de una salida complicada.
De acuerdo con los resultados oficiales de la organización IAME, González Pérez terminó a solo 0.126 segundos del ganador, Roslan Aissa Sryer.
Alonso González protagoniza impresionante remontada en Italia
El joven piloto dominicano inició la carrera desde la primera posición de salida, conocida como pole position, después de demostrar su velocidad durante las jornadas clasificatorias.
Sin embargo, una salida complicada lo relegó hasta el sexto puesto, obligándolo a recuperar posiciones frente a competidores de alto nivel internacional.
Lejos de rendirse, Alonso protagonizó una notable remontada y logró recuperar el liderato alrededor de la vuelta 12, manteniéndose al frente de la competencia hasta la penúltima vuelta.
Finalmente, cruzó la línea de meta en segundo lugar, asegurando un subcampeonato mundial que representa uno de los resultados más destacados de su joven trayectoria deportiva.
Notas relacionadas
Una promesa dominicana del automovilismo internacional
A pesar de su corta edad, Alonso André González Pérez cuenta con varios años de experiencia en el kartismo, donde comenzó a entrenar cuando tenía apenas cuatro años.
Su desarrollo deportivo lo ha llevado a competir en importantes campeonatos europeos, donde ha enfrentado a pilotos de distintas nacionalidades .
Durante su preparación ha contado con el respaldo del equipo Haase Racing Team y el acompañamiento de su entrenador Carlos Abreu, quienes han contribuido a fortalecer sus habilidades al volante.
El joven también ha participado en competencias como WSK, IAME Series Italy, FIA Academy Trophy y Champions of the Future Academy Program. Todos estos torneos forman parte del proceso de formación de futuros talentos del automovilismo.
Subcampeonato mundial impulsa sus aspiraciones deportivas
El resultado conseguido en Italia representa un importante paso en la carrera de Alonso González, quien continúa trabajando para consolidarse en el kartismo internacional.
Su desempeño en la IAME World Final 2026 refleja los avances alcanzados mediante años de entrenamientos, competencias y sacrificios familiares para desarrollar su talento.
Con la mirada puesta en nuevos desafíos durante 2027, el piloto dominicano aspira a continuar su crecimiento deportivo en Europa. Asimismo Alonso busca acercarse progresivamente a su gran sueño: competir algún día en la Fórmula 1.
El subcampeonato mundial coloca a Alonso André González Pérez entre los jóvenes talentos dominicanos que buscan abrirse camino en el automovilismo internacional.
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