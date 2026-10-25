¡Orgullo dominicano! Con solo 11 años conquista subcampeonato mundial de karting

Santo Domingo.– Con apenas 11 años, el piloto dominicano Alonso André González Pérez conquistó el subcampeonato mundial de karting en la IAME World Final 2026, celebrada en Viterbo, Italia. Esta actuación lo posiciona entre las jóvenes promesas del automovilismo internacional.

El representante de República Dominicana alcanzó el segundo lugar en la categoría S125 Junior. Alonso protagonizar una intensa carrera en la que demostró velocidad, determinación y capacidad para recuperarse de una salida complicada.

De acuerdo con los resultados oficiales de la organización IAME, González Pérez terminó a solo 0.126 segundos del ganador, Roslan Aissa Sryer.

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Alonso González protagoniza impresionante remontada en Italia

El joven piloto dominicano inició la carrera desde la primera posición de salida, conocida como pole position, después de demostrar su velocidad durante las jornadas clasificatorias.

Sin embargo, una salida complicada lo relegó hasta el sexto puesto, obligándolo a recuperar posiciones frente a competidores de alto nivel internacional.

Lejos de rendirse, Alonso protagonizó una notable remontada y logró recuperar el liderato alrededor de la vuelta 12, manteniéndose al frente de la competencia hasta la penúltima vuelta.

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Finalmente, cruzó la línea de meta en segundo lugar, asegurando un subcampeonato mundial que representa uno de los resultados más destacados de su joven trayectoria deportiva.