David Ortiz arremete contra El Pachá por hablar mal de Tatis Jr.

El exjugador profesional de béisbol y salón de la fama, David Ortiz, deploró las declaraciones que ofreció el comunicador Frederick Martínez (El Pachá) sobre el también pelotero Fernando Tatis Jr. por un video viral donde se le ve bailando dembow en una discoteca.

«El pelotero sabe bien cuando le toca ponerse la ropa de pelear y cuál es su propósito. A mí me quilla (molesta) el que le gusta hacer leña del árbol caído o del que comete un error. Existen muchas formas de aconsejar a una persona en todo por eso lo saqué de mi reino por lambón (adulador)» expresó David Ortiz.

Además, el «Big Papi» lanzó una «apuesta» al aire. «El que quiera ganarse un dinero vamos a apostar que este año Tatis Jr. destruirá las Grandes Ligas. Tngo 100 mil dólares que quiero que me lo ganen», expresó en una publicación en Instagram.

Finalmente, insistió David Ortiz. «El que el aparezca (Tatis Jr. un día divirtiéndose como joven que es, eso no quita lo que pasa es que lo venden es lo que no es para después venir a besar c**o como siempre termina pasando».

En uno de sus programas, el comunicador Frederick Martínez (El Pachá) explotó y le dijo de todo a Fernando Tatis Jr.