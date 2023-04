Cristiano Ronaldo anunciaría un retiro en los próximos días

Una era en la historia del fútbol estaría llegando a su fin; Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista portugués, estaría anunciando su retiro de las canchas en los próximos días. Así lo vienen pronosticando medios de comunicación especializados en el deporte. Estos aseguran que uno de los mejores futbolistas de los últimos 15 años, estaría renunciando a su millonario contrato con el equipo árabe Al Nassr.

Después de unos últimos años llenos de ego y negación, parece que Cristiano Ronaldo finalmente sentó cabeza y se ha dado de cuenta que ya no es el mismo, que su legado es grande pero ya no le sirve para ser un jugador de elite en la actualidad. Y por eso, tras la fracasada experiencia que está teniendo en la liga de fútbol de Arabia Saudita, parece que accederá a retirarse del fútbol saudí.

Fue la eliminación de su equipo ante el Al Wehda en las semifinales de la King Cup, que sería el equivalente de la Copa del Rey en España. El deportista portugués, cómo siempre, culpa a los demás jugadores. Pero a estas alturas no hay forma en que pueda ocultar su bajo rendimiento.

Ronaldo recriminó al entrenador de su equipo sobre el sistema de juego que estaban empleando. Incluso, los jefes del Al-Nassr despidieron recientemente a Rudi García por deseo expreso del jugador portugués. Sin embargo, el tiempo ha hablado por si solo, y García no tenía nada que ver con el bajo rendimiento del ex jugador del Real Madrid FC.

Incluso, las relaciones entre el portugués y el Al Nassr están en un momento de no retorno. A tal punto, que el presidente del equipo árabe, Al-Muammar, realizó unas explosivas declaraciones sobre CRistiano Ronaldo diciendo. «Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda, fichar a Cristiano Ronaldo»,

El problema de Cristiano Ronaldo

Así, Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a renunciar a los 200 millones de euros que recibirá al año y que tiene firmados en el Al Nassr, para retirarse de forma definitiva a sus 38 años y dedicarse por completo a su familia.

Sabemos que, en todo caso, el dinero no es problema. El portugués cuenta un patrimonio de $500 millones que le dan colchón a la gran vida que ostentan él y su familia. Lo que sí es un problema es un posible retorno a las canchas en las ligas europeas.

Según informó el medio español El Nacional, CR7 está decidido a regresar a Madrid para recuperar la rutina. Dentro de las posibilidades que especifica el sitio desde el grupo de representantes de Cristiano volverán a intentar cerrar un segundo ciclo en el Real Madrid. Donde Carlo Ancelotti lo rechazó cuando cerró su desvinculación del Manchester United.

Según el medio, en el Madrid le ofrecieron la chance de regresar al club, pero como embajador mundial y no en el papel de futbolista que le gustaría al luso. Por eso, tiene en mente una nueva técnica de presión para intentar dar vuelta la situación. Sería contactarse con Enrique Cerezo, presidente, y Diego (Cholo) Simeone, entrenador del primer equipo. Esto, para analizar la posibilidad de un paso por el Atlético de Madrid.

Aunque es de público conocimiento que la afición no recibirá la novedad con felicidad, la última palabra la tendrá el Cholo.