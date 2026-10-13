Copa Corrie 2026 estará dedicada a la memoria de Marco Midence (Moñoño)

Santo Domingo, R.D. – La edición 2026 de la Copa Corrie estará dedicada a la memoria de Marco Midence, conocido en el ámbito del golf dominicano como Moñoño, en reconocimiento a su legado deportivo y a las destacadas actuaciones que protagonizó en esta tradicional competencia.

La dedicatoria la aprobó el Comité Organizador del torneo, que busca honrar la trayectoria de Midence. También mantener vivo el recuerdo de quien dejó una huella significativa en la historia de la Copa Corrie y en su equipo INTERIOR. El homenaje coincide con el vigésimo aniversario de su última participación en el evento.

Midence se recordará por su desempeño dentro del campo. También por su pasión por el golf, su espíritu competitivo y los vínculos de amistad que cultivó a través de este deporte. Su trayectoria forma parte de la historia de una competencia que reúne a jugadores dominicanos en torno a la rivalidad deportiva, la camaradería y la tradición golfística.

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