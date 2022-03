Estados Unidos.- El escolta de los Phoenix Suns, Devin Booker, y el alero de los Boston Celtics, Jayston Tatum, han sido nombrados Jugadores de la Semana de la NBA para la semana 23.

Devin Booker | Soles de Phoenix

El escolta All-Star de los Suns llevó al equipo a una semana de 3-0 con promedios de 37.3 puntos y 6.3 asistencias. Phoenix (61-14) ha conseguido el mejor récord de la NBA.

Actuación de Booker de manera individual. Frente a los Minnesota Timberwolves anotó 28 puntos; versus Denver encestó 49 puntos y repartió 10 asistencias mientras que ante Philadelphia 76ers, anotó 35 puntos.

Booker promedia esta temporada 26.5 puntos, 5 rebotes y 4.9 asistencias por partido.

Jayson Tatum | Celtics de Boston

Boston continuó su ascenso en la clasificación de la Conferencia Este con una semana de 3-0. Tatum promedió 32.0 puntos, 5.0 rebotes y 5.0 asistencias durante la racha cuando los Celtics extendieron su racha de victorias a seis juegos.

En el partido ante el Thunder de Oklahoma anotó 36 puntos; frente al Jazz de Utah encestó 26 y versus los Minnesota Timberwolves, anotó 34 puntos.

Los Celtics (47-28) están actualmente en el puesto número cuatro en la clasificación del Este.

También se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA en ganar el premio tres veces en el mismo mes, uniéndose a LeBron James, quien logró la hazaña en enero de 2012.

Se recuerda, que la semana pasada, el jugador fue el elegido como mejor jugador de la semana, con un promedio de 29.3 puntos, 7.7 rebotes y cinco asistencias en las tres victorias de sus Celtics.

Tatum tiene un promedio de 26.9 puntos en esta temporada, con 8.2 rebotes y 4.3 asistencias por encuentro.

.@jaytatum0 is the first player in franchise history to be named Player of the Week in back-to-back weeks🔥🔥🔥 pic.twitter.com/V7VJvDdDn4

— Boston Celtics (@celtics) March 28, 2022