China convierte a Mbappé en persona no grata tras polémica por ‘meme’

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China advirtió este martes de que las palabras y los actos que «hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad», en respuesta a la polémica desatada en el país por las declaraciones del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong.
La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid.
Consecuencias comerciales y televisivas
Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.
La suspensión también resultó recogida por otros medios chinos, como Jimu News y Qilu Yidian, así como por el diario oficialista Global Times, que atribuyó expresamente la información a The Paper.
La decisión se suma a las anunciadas este martes por varias empresas chinas, entre ellas el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, que comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su rechazo.
Dongpeng Beverage Group, mediante su cuenta principal y la de su marca Bu Shui La, difundió comunicados en la red social local Weibo -semejante a X, censurada en China- en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con el jugador y alegó «tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales».
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Mbappé pide disculpas
Kylian Mbappé, internacional francés del Real Madrid, pidió disculpas al pueblo chino en sus redes sociales con un comunicado donde dice que, en una entrevista reciente, se ha dado una imagen suya que no es la correcta y que entiende que haya podido molestar a la comunidad china, por la que siente «un profundo respeto, tanto a su pueblo como a su historia».
«En una reciente entrevista, he reaccionado ante una foto mía en la que poso. Ese comentario fue un desliz y entiendo hoy que ha herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china en el mundo. Pido disculpas a todos aquellas personas a las que mis palabras hayan chocado. En absoluto era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente», apunta Mbappé.
El jugador francés expresó sus disculpas en tres idiomas: francés, chino e inglés, en un comunicado fechado en París por su compañía Interconnected Ventures.
LaLiga, por su parte, ha lamentado «profundamente la ofensa que los comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos» y aseguró que trabaja con sus socios e interlocutores institucionales en China.
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