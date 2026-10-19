CDN Deportes marca un nuevo hito con el regreso de la NBA a la tv dominicana

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Santo Domingo, República Dominicana. – Primero fue el Mundial de Fútbol. Luego, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora, CDN Deportes da un nuevo paso en su estrategia de acercar el deporte de primer nivel a todos los dominicanos, anunciando el regreso de la National Basketball Association (NBA) a la televisión abierta dominicana, con transmisión gratuita también a través de streaming geolocalizado para el territorio nacional.
En un escenario internacional donde los derechos de los grandes eventos deportivos se concentran cada vez más en plataformas de suscripción, este acuerdo representa un hito para la televisión dominicana, al devolver a la audiencia el acceso gratuito a una de las competencias deportivas más importantes del mundo.
El acuerdo, que abarca varias temporadas, permitirá disfrutar de una amplia cobertura de la NBA, incluyendo partidos de temporada regular, playoffs y en exclusiva el emblemático Juego de Estrellas (NBA All-Star Game). “Para nosotros es una bendición volver a ser los anfitriones del mejor baloncesto del mundo en la República Dominicana. Fueron muchas horas de conversaciones y un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo que parecía imposible.
Hoy podemos decir con satisfacción que la NBA vuelve a estar al alcance de todos los dominicanos”, expresó Frank Camilo, director de CDN Deportes.
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Una triple cartelera para celebrar el regreso
La NBA regresará a las pantallas dominicanas este martes 20 de octubre, con una triple cartelera. Una cartelera que reunirá a algunas de las principales figuras del baloncesto mundial.
La acción arranca a las 3:00 de la tarde, con un electrizante duelo del Este entre Boston Celtics y Detroit Pistons. A las 7:00 de la noche, todas las miradas estarán puestas en el esperado debut de LeBron James con los Philadelphia 76ers, frente a los New York Knicks de nuestro dominicano Karl-Anthony Towns. Y a las 9:30 de la noche, para cerrar por todo lo alto, un auténtico choque de titanes del Oeste: Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs. Para acompañar esta nueva etapa, CDN Deportes contará con un equipo de narradores y comentaristas que aportará experiencia, profundidad y pasión a cada transmisión. Se encuentra: Jorge Mota, Ernesto Kranwinkel, Rafael Faneytte, Iván Ramos, Mairení Adrickson, César Marchena, David Terrero, Miguel Rivera, Armando Soldevilla y Romeo González.
El deporte se vive aquí
La incorporación de la NBA reafirma la visión de Multimedios del Caribe de acercar el deporte de primer nivel a todos los dominicanos. Consolidando a CDN Deportes como punto de encuentro para los aficionados, tanto en televisión como en las plataformas digitales.
Una visión que tomó fuerza con la FIFA bajo el concepto “EL MUNDIAL SE VIVE AQUÍ”; que hoy se reafirma con “LA NBA SE VIVE AQUÍ”, todo respondiendo a una misma promesa de marca: CDN Deportes. EL DEPORTE SE VIVE AQUÍ.
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