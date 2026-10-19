CDN Deportes marca un nuevo hito con el regreso de la NBA a la tv dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. – Primero fue el Mundial de Fútbol. Luego, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahora, CDN Deportes da un nuevo paso en su estrategia de acercar el deporte de primer nivel a todos los dominicanos, anunciando el regreso de la National Basketball Association (NBA) a la televisión abierta dominicana, con transmisión gratuita también a través de streaming geolocalizado para el territorio nacional.

En un escenario internacional donde los derechos de los grandes eventos deportivos se concentran cada vez más en plataformas de suscripción, este acuerdo representa un hito para la televisión dominicana, al devolver a la audiencia el acceso gratuito a una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

El acuerdo, que abarca varias temporadas, permitirá disfrutar de una amplia cobertura de la NBA, incluyendo partidos de temporada regular, playoffs y en exclusiva el emblemático Juego de Estrellas (NBA All-Star Game). “Para nosotros es una bendición volver a ser los anfitriones del mejor baloncesto del mundo en la República Dominicana. Fueron muchas horas de conversaciones y un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo que parecía imposible.

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Hoy podemos decir con satisfacción que la NBA vuelve a estar al alcance de todos los dominicanos”, expresó Frank Camilo, director de CDN Deportes.