Timothy Castagne da su versión de la pelea  ocurrida en el vestuario de Bélgica

Timothy Castagne, carrilero de Bélgica, ponderó la reunión de futbolistas y cuerpo técnico tras perder frente a Marruecos (0-2) en la que todos dijeron lo que pensaban, «sin insultos» y que propició que ahora sean un equipo más unido, algo que, según el futbolista, ya eran antes «pero quizá no del todo».

«Ya éramos un grupo unido, pero quizá no del todo. Si queremos llegar lejos en un Mundial necesitamos estar unidos y ser capaces de luchar por nuestros compañeros. Quizá no teníamos esa mentalidad y por eso la reunión fue muy fructífera. Fue algo necesario. Ahora toca hablar en el césped«, dijo en rueda de prensa.

Castagne desmintió la pelea en el vestuario

«Fue muy importante para nosotros tener esta reunión, pero no se trataba de una reunión de crisis, como se ha tildado en algunos sitios. Fue importante decir lo que pensamos. No hubo insultos, no se nos fue de las manos. Compartimos ideas para poder mejorar y lo hemos visto ya en el entrenamiento. Todo el mundo está contento, fue una buena idea«, añadió.

«No estamos en modo combate, pero sí tenemos más responsabilidad. Tratamos de estar centrados y protegernos. Estamos sometidos a mucha presión. Lo que tenemos que hacer es redescubrir los valores que compartíamos antes cuando empezamos a jugar, empezar a disfrutar. Hay que compartir la presión en algo positivo», completó.

Un Castagne que se mostró confiado en que Bélgica gane a Croacia para obtener un puesto en los octavos de final del Mundial de Catar. «Estoy convencido de que vamos a ganar. Sé la calidad que atesora el equipo. Sé de lo que somos capaces. No tenemos que demostrar nada a nadie, vamos a tratar de ganar para nosotros y para Bélgica«, aseguró.

La importancia de Romelu Lukaku en el equipo

Además, el polivalente jugador belga destacó la importancia que tiene Romelu Lukaku, quien dispuso de sus primeros minutos frente a Marruecos tras llegar lesionado al Mundial, para su equipo. «Es una pieza clave en nuestro equipo, ya sea en el césped o fuera de él. Si juega ayudará todavía más al equipo porque puede motivar a los que estén en el césped. Su presencia puede marcar un impacto enorme«, comentó.