Canelo vs Golovkin, la pelea sucia fuera del ring

A falta de solo una semana para ver el tercer episodio entre Canelo vs Golovkin, la pelea inició desde hace mucho a través de las redes sociales, pues ambos pugilistas se han demeritado mutuamente. Incluso se han hecho presentes ofensas, por lo que parece que la pelea no solamente tendrá tintes boxísticos, si no personales.

Las declaraciones

Press Conference LA🎙Vamos a terminar lo que comenzamos hace 5 años 👊🏻 #CaneloGGG3 pic.twitter.com/z6rXwrFih3 June 25, 2022

Y es que Saúl Álvarez ha sido quien ha buscado la confrontación, por medio de comentarios negativos y desprestigiando a su oponente: “No me parece un boxeador de elite y lo voy a demostrar el 17 de septiembre, no hay forma de que me gane, sin duda soy mejor peleador que él”, enfatizó el Canelo.

GGG no busca confrontación

Por su parte, el kasajo dejó en claro que la rivalidad es meramente deportiva: “Para mí, es solo otra pelea, aunque con un boxeador destacado y un boxeador muy interesante. Va a ser una pelea interesante, pero de nuevo, nada personal. Tomemos a mi oponente contra Dmitry Bivol, no hubo nada personal en esa pelea, era solo boxeo”, destacó Golovkin.

GGG is a firm believer that age is only a number@GGGBoxing l #CaneloGGG3

9.17 l Live on https://t.co/op5b8eTm95 pic.twitter.com/MhS3DfoMgL — PPV.COM (@ppv_com) September 11, 2022

Genady Golovkin asegura que para él son solo gajes del oficio, que noe xiste ningún motivo para entrar en confrontaciones, sobre todo por la forma en la que el púgil mexicano se ha comportado: “No quiero descender a su nivel, realmente no vale la pena”, comentó.

Finalmente, GGG le dio su palabra a todos los amantes del boxeo que el próximo sábado verán una de las mejores versiones de él, prometiendo que será un verdadero espectáculo para todos los asistentes a ver esta gran función.

¿Dónde y cuándo será la pelea Canelo Vs. Golovkin?

La pelea Canelo vs Golovkin será el sábado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada. Cabe mencionar que los precios de los boletos para asistir a la función van desde los 10 mil hasta los 110 mil pesos mexicanos. Esta será la tercera ocasión en la que se enfrenten ambos pugilistas, resultando ganador el mexicano en las dos ocasiones anteriores.