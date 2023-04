Tatis Jr., Soto, Machado y Cruz despachan jonrones en México

En una jornada que quedará para el recuerdo, los cuatro dominicanos de los Padres de San Diego despacharon jonrones en un mismo partido, un evento que sucedió por primera vez hace trece años.

Tanto Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado y Nelson Cruz sacaron la casta dominicana y sumaron jonrones en el primer encuentro de la Mexico Series entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco.

Esta es la primera vez en la que Tatis Jr., Machado, Soto y Cruz pegan jonrones en el mismo partido desde que son compañeros.

Desde el año 2000, es apenas la segunda ocasión en que cuatro dominicanos (tres nacidos y uno de ascendencia) han conectado de cuadrangular en un mismo partido para un mismo equipo. En 2019 lo hicieron también los Padres con Margot, Mejía, Tatis y Machado.

Los jonrones dominicanos en México

En un juego con un sin fin de carreras y récords, los Padres superaron a los Gigantes con marcador de 11-16 en la Ciudad de México. Las 27 carreras anotadas establecen un nuevo récord, de carreras anotadas, en juegos realizados en México, y varias de ellas hechas e impulsadas por los dominicanos.

Los vuelacercas dominicanos comenzaron con veterano Nelson Cruz, en la parte baja de la tercera entrada, con cuenta de 1-2, lo llevó profundo a Sean Manaea para abrir un poco más el marcador en favor de los Padres.

El segundo HR de Juan Soto

El jardinero dominicano tiene todo el talento del mundo y lo volvió a demostrar con su segundo cuadrangular de la jornada, en un cañonazo que se fue por el jardín central.

El «back to back» de jonrones de los dominicanos

Con explosiones del bate tanto de Fernando Tatis Jr y Manny Machado en la parte baja de la quinta entrada, San Diego se fue «back to back» para aumentar su ventaja y comenzar a definir el partido.

Machado y su cuarto cuadrangular de la temporada

Al encuentro no le faltaron carreras, y el último sazón de la jornada lo puso Manny Machado, quien en la parte baja de la séptima temporada estalló un cuadrangular de dos carreras para mandar al frente a San Diego.