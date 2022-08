Pedro Martínez a Tatis Jr: estoy decepcionado porque él sabe leer

El exlanzador Pedro Martínez, miembro del salón de la fama de Cooperstown, se refirió a la sanción a Fernando Tatis Jr por dopaje, de lo cual dijo estar «extremadamente decepcionado». Argumentó que el jugador de los Padres de San Diego «sabe leer y conoce todo el protocolo de Grandes Ligas. Por ello hay todas las razones del mundo para que se le culpe de lo que está pasando».

Insistió Pedro Martínez que Tatis Jr sabía qué hacer para medicarse por la situación clínica que afrontó, para evitar salir afectado.

Se le preguntó a @45PedroMartinez que si tuviera en frente a Fernando Tatis Jr., qué le dijera?



Aquí parte de su respuesta



📽️@elclass_king

Al conocerse su suspensión, Tatis Jr admitió a través de un comunicado que dio positivo para Clostebol, una sustancia prohibida. Pero aseguró que, sin darse cuenta, tomó un medicamento para tratar una lesión en la piel que contenía la sustancia.

Dijo que debió haber usado los recursos disponibles para asegurarse de que no hubiera ningún elemento prohibido en lo que ingirió. No obstante, explicó que no pudo hacerlo.

Entretanto, el padre de Fernando Tatis acusó a Major League Béisbol (MLB) de «destruir la imagen» de su hijo. No obstante, aseguró que no impugnarán la decisión de suspensión por 80 juegos diciendo que “esto es el pleito del huevo y la piedra. Esto es lo que encontramos esto es lo que ha sucedió y punto”.