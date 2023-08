David Ortiz revela su razón por la que no alcanzó los 3.000 hits

La temporada 2023 de la MLB quedará en el registro histórico por los cambios en el juego impulsados por las nuevas reglas y cambios implementados, y uno de ellos podría haber alterado el curso de la carrera de un legendario bateador: David Ortiz.

El famoso Big Papi dominicano, Salón de la Fama de Cooperstown, está convencido de que quedó corto en su ingreso al prestigioso club de los 3.000 hits debido a la táctica defensiva del «shift» que los equipos oponentes utilizaban en su contra.

«La única cosa que puedo decirte es que eso fue lo único que diría que me impidió alcanzar los 3,000 hits, mencionó Ortiz en un reciente episodio del podcast The Bret Boone Podcast. «Si eso no existiera, creo que habría tenido una muy buena oportunidad de acercarme a los 3,000 hits, porque empezaron a hacer eso contra mí desde muy temprano en mi carrera».

El «shift», también conocido como «formaciones especiales», es una estrategia a la defensiva para contrarrestar la marcada tendencia de algunos bateadores de conectar la pelota hacia ciertas zonas del campo. En la misma, a los jugadores de cuadro se les mueve de sus posiciones tradicionales para tener mayores posibilidades de eliminar a ciertos rivales, según sea su perfil. Se usa especialmente en bateadores zurdos, como era el caso de Ortiz.

Luego de las modificaciones introducidas por la MLB, ahora es obligatorio contar con cuatro jugadores en defensa dentro del cuadro, además que también es ilegal el formar a tres infielders en un solo costado del cuadro, cosa que dificulta el «shift».

¿Para qué cambiar algo si funciona?: David Ortiz

Los seguidores del béisbol saben que existen informes de scouting sobre todos los jugadores en la MLB, especialmente sobre figuras como Ortiz. Sin embargo, Big Papi aseguró en su conversación con Bret Boone que no quiso cambiar nada en su enfoque en el plato.

«Nunca intenté cambiar nada en mi swing», añadió Ortiz. «La única vez que realmente me afectó fue cuando golpeaba una pelota que supuestamente sería un imparable entre el primera base y el jardinero derecho, y de repente veías al segunda base atrapando la pelota allá enfrente del jardinero derecho».

A lo largo de 20 temporadas, David Ortiz acumuló 2,472 hits, quedando a tan solo 528 hits de la hazaña de los 3.000 hits. No obstante, las distinciones del miembro de Cooperstown incluyen 10 selecciones al All-Star Game y tres campeonatos de la Serie Mundial de MLB. Uno de los cuales le valió el premio al Jugador Más Valioso y siete premios Silver Slugger.