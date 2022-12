Así se gana la vida el doble de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se encuentra en uno de sus momentos más delicados como futbolista. Su incendiaria entrevista para Piers Morgan en ‘Piers Morgan Uncensored’, donde declaró su descontento con el Manchester United y la organización, hizo que se rescindiese su contrato.

Ello ha hecho que el delantero se marchase a Qatar prácticamente sin un contrato con un equipo, y es que muchos son los rumores que le sitúan en Emiratos Árabes o en Estados Unidos, donde le siguen tentando. Él, mientras tanto, permanece atento a la Copa del Mundo, y es que con la selección portuguesa tampoco pasa por su mejor momento, pues en el partido de octavos de final frente a Suiza, éste fue suplente.

A Cristiano le está faltando trabajo. Pero a su doble, Bewar Abdullah, todo lo contrario, pues en la actualidad le llueven todo tipo de ofertas laborales.

El joven procedente de Kurdistán puso rumbo a Reino Unido en 2019, y en cuestión de un tiempo se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales. Todo, por su gran parecido al futbolista. “Los fanáticos incluso me contratan para las fiestas de cumpleaños de sus hijos como regalo. Vengo y les saludo, les hace muy felices”, explicó en declaraciones recogidas por ‘The Sun’, y es que son muchas las “personas se me acercan y me piden fotografías y vídeos”.

El doble de Cristiano, un fenómeno viral en las redes

Sus redes sociales han demostrado ser el escaparate perfecto para hacer valer que guarda un gran parecido con la estrella, y es que en su perfil de TikTok suma ya más de 1.8 millones de seguidores, y en Instagram ha alcanzado los más de 52.000 ‘followers’.

Por ahora no ha logrado tener el mismo sueldo que el del astro portugués, pero Bewar admitió que “gana mucho dinero y atrae a muchas mujeres”. “Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los fanáticos piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque nos parecemos mucho. Cuando tengo la oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno y esperan a que marque Ronaldo para poder hacer el ‘siu’ de celebración”, agregó.

Sin embargo, aun le queda una ‘espinita clavada’, la de “conocer al verdadero Ronaldo algún día. Es mi sueño”.