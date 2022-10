Albert Pujols: «Puedo seguir jugando dos o tres años más»

¿Se ilusiona St. Louis? Albert Pujols está de regreso a la Postemporada de la MLB luego de una ausencia de 11 años y no hubo un mejor lugar para hacerlo que donde empezó la historia de «La Máquina» en las Grandes Ligas.

El nivel de Pujols en la temporada número 22 en la MLB, la última que jugará, fue superlativo. El de Santo Domingo se convirtió en el cuarto jugador que conecta 700 jonrones en la historia de las Grandes Ligas. Lo hizo a los 42 años.

Después de un inicio lento en la temporada MLB 2022, conectó siete cuadrangulares en los primeros cuatro meses, Albert Pujols explotó en agosto, registró siete jonrones del 10 al 22 de este mes y con su nivel instaló la narrativa de evitar al retiro al final de la campaña.

St. Louis iniciará los MLB Playoffs 2022 contra Philadelphia Phillies el viernes 7 de octubre a las 14:07 ET al mejor de tres juegos en la Ronda de Comodines de la Liga Nacional y podría ser la última vez que se vea a Pujols en los parques de pelota de las Grandes Ligas tras una carrera que lo llevará directo al Salón de la Fama de Cooperstown. Eso sí, Albert dejó en claro que todavía le queda gasolina en el tanque.

‘Puedo seguir jugando dos o tres años más’: Albert Pujols

“Puedo decirte que he puesto mi mente en el próximo año, prepararme. Y puedo seguir jugando dos o tres años más, si así lo quiero. Pero estoy agotado. He terminado. Esto es todo. Aquí es donde termina la carrera de Albert Pujols”, le dijo el pelotero de St. Louis Cardinals a ESPN.

No obstante, confesó que meditó seriamente un retiro adelantado durante esta temporada. «Les juro que sí. Hubo momentos cuando me pregunté eso, muchas veces», reconoció el dominicano, quien admitió que en junio del presente año se planteó seriamente dar un paso al costado, pero que fueron los trabajadores del equipo de Misuri quienes lo convencieron de no hacerlo.

«Cuando tienes a buenas personas alrededor tuyo y te están apoyando y te das cuenta de que Dios ha abierto tantas puertas para ti, hermano, eso te pone las cosas en perspectiva. Y me decidí, ‘¡Voy a seguir para adelante!’ Yo sabía que tarde o temprano las cosas iban a dar un giro para mí, porque no podían seguir como estaban por todo el año», sentenció Pujols.