Al Horford se bailó a los 76ers pese a la derrota de Celtics

Pese a la derrota de los Boston Celtics frente a los 76ers de Philadelphia este domingo, Al Horford brindó una de sus mejores actuaciones en lo que va de serie de los NBA Playoffs.

El dominicano jugó 38 minutos, tiró de 9-3 desde el campo y anotó 10 puntos. Además sumó 7 rebotes, 4 asistencias, 5 bloqueos, 2 robos. Y hasta se dio el gusto de «bailarse» a los Sixers en el tabloncillo luego de una clavada que empató el encuentro.

Y no conforme con eso, Horford fue el dolor de cabeza del MVP de la temporada 2023, Joel Embiid, dominándolo en la hora de la verdad, en la parte alta del encuentro. En consecuencia, demostrando su calidad defensiva.

A punto tal, que se vio a PJ Tucker animando a Embiid de manera aireada en el último cuarto, intentando despertar (sin demasiado resultado) al MVP de la Fase Regular.

Harden & Embiid both showed up big time in an absolute must win, but THIS moment from PJ Tucker is my moment of the game. This is exactly why you go get PJ Tucker. Nobody better at what he does. Unbelievable.pic.twitter.com/0yMsGfgQEv