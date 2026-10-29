Video: Abner Uribe a los dominicanos: “No me apoyaban mucho”

Santo Domingo.– El lanzador dominicano Abner Uribe envió un mensaje a sus compatriotas durante la celebración del campeonato de los Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas. El relevista dijo que no sintió suficiente apoyo durante la temporada.

“Espero que se lo estén gozando mucho. No me apoyaban mucho, pero soy campeón, ahora tienen que apoyarme”, expresó entre risas y emoción.

Uribe habló con la comunicadora Nicols de Peña luego de que Milwaukee conquistara el título. Sus palabras llamaron la atención por el mensaje directo a los fanáticos dominicanos.

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Abner Uribe celebra un título histórico

El relevista formó parte del equipo de Milwaukee que, según el reporte, venció 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Mundial, disputado el miércoles 28 de octubre.

Con ese resultado, los Cerveceros lograron el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Tras la victoria, Uribe también agradeció a Dios por las oportunidades que recibió durante la temporada. Además, destacó la constancia, la perseverancia y la unión del equipo como claves para alcanzar el objetivo.

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El mensaje de Uribe genera debate

Las declaraciones de Abner Uribe abren el debate sobre el respaldo que reciben los peloteros dominicanos durante la temporada. En ocasiones, el interés de los fanáticos crece cuando los jugadores alcanzan grandes logros.

Sin embargo, el comentario del relevista refleja su percepción sobre el apoyo que recibió. Sus palabras llegaron en medio de una celebración que marca un momento importante para Milwaukee y para los dominicanos que forman parte de la organización.

Ahora, el mensaje de Uribe también pone la atención sobre la relación entre los jugadores y sus seguidores, especialmente durante los momentos de mayor presión en el béisbol.