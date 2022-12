Aaron Judge nombrado el Atleta del Año de la Revista Time

Mientras el mundo del beisbol, y los nerviosos fans de los New York Yankees esperan la decisión de Aaron Judge en la agencia libr entre los Yankees y San Francisco Giants, el MVP de la LA 2022 parece estar pasando un buen rato en estos días.

Antes de firmar un contrato de agente libre con un valor de $300 millones o más, Judge estuvo en Tampa, Florida, para el Monday Night Football. Luciendo una jersey de Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers, Judge tomó la victoria de los Bucs 17-16 sobre los New Orleans Saints. También se reunió con Tom Brady, quien trató de reclutar a Judge, de 6 pies 7 pulgadas, para que probar el fútbol americano.

