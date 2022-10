A Teresa Durán le decían marimacho por jugar un deporte que no era para niñas

Puedes leer: Comunitarios de Guachupita apoyan a Teresa Durán en su lucha por permanecer en el Club Rafael Leónidas Solano

Oriunda de la popular barriada de Guachupita, Teresa Durán conoció su amor por el baloncesto a los 11 años y desde entonces ha dedicado toda su vida a este deporte que la ha llevado a recorrer el mundo hasta llegar a ser exaltada a la inmortalidad en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

En una entrevista para el espacio “Mis Influencers”, producido y conducido por Bolívar Valera, la atleta y entrenadora habló francamente sobre sus inicios y el desarrollo de su carrera en la que lleva 45 años de manera ininterrumpida y en la que detalla sus momentos de gloria y la época más difícil que le ha tocado desempeñar.

Sus padres no querían que jugara al básquet, su mamá entendía que era un deporte para hombres, y nunca le dieron el apoyo; nunca le compraron un par de tenis para que jugara baloncesto, quienes le compraron sus primeros tenis fueron los profesores.

Su mamá trabajaba de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, sus hermanas mayores era que le cuidaban y ella se iba escondida; por lo que recibía muchas pelas por jugar baloncesto y cuando fue selección por primera vez, su mamá no sabía qué era lo que ella jugaba; decía que lo que jugaba era pelota, pero no iban a verla jugar, aunque la gente siempre le decía a ella que su hija jugaba bien.

“A mí me decían marimacho porque ese era una época en que había deportes que no eran para las niñas, por el machismo. Pero hoy todo lo que goza mi familia, de la buena relación y muchas cosas ha sido por el deporte”, expresó Teresa Durán.

La exjugadora profesional del equipo de Las Águilas de Guachupita asegura que aún es difícil recibir apoyo en el deporte femenino; contrario a los hombre, ya que desde que se inician en el deporte se le da más espacio a los niños; siempre hay más oportunidades y más patrocinio para los varones, los medios los destacan más.

“Mi orgullo es que, dentro de un país machista y tan difícil para la mujer, jugadoras como yo y otras mujeres que se han destacado, pudimos ser grandes dentro de tantos atletas hombres”, indicó la entrenadora.

Sobre ese aspecto recalcó, que si se va a la historia las mujeres han dado más medallas que los hombres, sumando los diferentes deportes. Sin embargo, cuando vas a buscar patrocinio el deporte femenino es un problema comparado con la cantidad que se apoya a los hombres; al creer que el machismo sigue notándose mucho, cuando se habla de los deportes femeninos; aunque destaca que las “Reinas del Voleibol” ya es otra élite.

“Mi mamá tuvo 7 hijos, cuando yo empecé a jugar no estaba ni declarada, mi madre era una mujer de campo, que me crió prácticamente sola; pero muy responsable, que creía que lo primordial era comer y tener un techo donde criar sus hijos, donde los estudios para ellos no eran importantes”, reveló Durán.

Teresa asegura que: “Trato de ser no solo la entrenadora, trato de estimular y motivar. Ser entrenadora y enseñar es parte mi pasión, tengo muchos años dirigiendo, no lo veo tanto como una fuente de trabajo, sino como pasión».