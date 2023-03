Punta Cana, La Altagracia – 72 jugadores logran el corte de los 120 que abrieron la segunda ronda de la 6ta. edición del Corales Puntacana Championship PGA TOUR Event, quedando el inglés Matt Wallace, 32 años, en primera posición. Wallace es seguido por el novato del PGA TOUR, Sam Stevens, quien solo tiene en su haber 16 salidas en su carrera dentro del TOUR. Esta es la mejor puntuación lograda por Stevens en toda su carrera en el circuito.

El actual “Rey de Corales” y campeón defensor, Chad Ramey, se retiró del torneo debido a una lesión en la espalda.

Wyndham Clark se colocó en la tercera posición con un 65 (-7). Esta es su segunda participación en el torneo. Clark logró un águila en el hoyo 4 en la primera y segunda ronda.

El joven Akshay Bhatia, de 21 años, oriundo de Los Ángeles, quedó en quinto lugar a pesar de que cerró con un 63 (-8), logrando nueve birdies y un águila. En su segunda ronda en este torneo, Bhatia está jugando en el PGA TOUR con una membresía especial otorgada por la organización, debido a los últimos números que ha presentado en su breve carrera.

Al final del día, Bhatia terminó empatando con tres jugadores más, incluyendo Brice Garnett, el “Rey de Corales” en el 2018. Los cuatro empataron con un -8.

Cabe resaltar que, Garnett y Jonathan Byrd son los únicos jugadores que han pasado el corte en las seis ediciones del evento.

Chris Nido, quien fue el campeón del Tour Canita, lo cual le valió la clasificación para el torneo, hizo el corte y estará jugando el fin de semana. En la tarjeta de Nido aparecen 4 birdies y tres bogeys (-1).

Participación Dominicana

Los jugadores dominicanos Juan José Guerra 72 (+1), Radhamés Peña 73 (+5) e Hiram Silfa 77 (+13). Ninguno logró hacer el corte que les hubiese permitido pasar a jugar el fin de semana.

Corales Puntacana Championship PGA TOUR

Celebrado del 20 al 26 de marzo en el campo de golf Corales, el evento cuenta con una bolsa de $3.8 millones de dólares, la más alta en la historia del deporte dominicano, y válidos para 300 puntos del FedExCup. El ganador se llevará US$684,000.

Sobre el campo de golf Corales

Corales Puntacana Resort & Club, sede del primer y único PGA TOUR Event de Repú[1]blica Dominicana, fue diseñado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio. Abierto en 2010, está ubicado junto a los acantilados, bahías, ensenadas oceánicas na[1]turales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres últimos hoyos conocidos como el «codo del diablo», el cual se posiciona entre los hoyos finales más espectaculares y difíciles del mundo.

Patrocinadores

La sexta edición del Corales Puntacana Championship es presentado con el auspicio del Ministerio de Turismo (MITUR), Banreservas, Universal, Texaco GB Energy, Brugal, Equifax, Punta Cana International Airport, DOMICEM, Puntacana Resort & Club, Aiport Team Solutions, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Martí, Claro, Centro Médico Punta Cana, Autohaus, Club Car, CDN Deportes, Listín Diario, Ritmo Social, Grupo Raya, Grupo Viamar, Cerveza Canita, Caribbean Ca[1]tering Services (CCS), Coca Cola, Freixenet Cava, Aperol Spritz, Cava Alta, IMCA, AVIS, DP World, Tracks, Duty Free Americas, Café Santo Domingo, Runners Adventures, Uni[1]ted Pretoleum, GULF, LLODRA, Baskin Robbins, DBI Industrial, Serviport, Vitalie, Grupo Dupla, Picky Plants, Spectro, Grayline, KG Constructora, Tu Boleta, Altron Trading Co, Codelpa, Emilio’s, Coolekos, INPROTEC, Sky Cana, The Butcher Shop, BlueMall Pun[1]tacana, Hartemania, Hartemontajes, Tribe & Folk, Mamitas Tequilla & Soda, Hola Punta Cana by Oscar Cerda y Onsite Caribbean.