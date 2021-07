Se reporta una persona herida, el partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington fue detenido en la parte baja del sexto por tiroteo.

Washington.- Reportan tiroteo en las afueras del estadio de los Nacionales de Washington en medio del partido frente a los Padres de San Diego, este sábado por la noche.

El partido entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington fue detenido en la parte baja del sexto episodio.

Inicialmente las autoridades del estadio pidieron a los fanáticos mantenerse dentro del estadio, luego pidieron que salieran de manera organizada por la puerta del jardín central.

Los disparos se escucharon por la puerta de la tercera base.

Imágenes de la transmisión del juego mostraron como los jugadores corrieron a buscar a sus familiares en las gradas y los llevaron al club house.

El partido no continuará, los Padres estaban ganando el duelo 8-4 al momento que se detuvo el partido.

En su cuenta de twitter, los Nacionales, equipo local, dejó saber que estaban trabajando con las fuerzas del orden para brindar más información tan pronto como esté disponible.

También dejaron saber que el partido se reanudará este domingo, desde la 1:05 pm y que el partido pautado para el domingo se celebrará de 25 a 45 minutos después.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.

It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y

— Washington Nationals (@Nationals) July 18, 2021