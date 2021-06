La novena jornada de la Liga Dominicana de Fútbol ya tiene horarios

Santo Domingo, RD. La Liga Dominicana de Fútbol ha dado a conocer los horarios de los partidos correspondientes a la novena jornada de la temporada 2021, los cuáles se disputarán el miércoles 9 de junio a las 4 de la tarde en los distintos estadios, siguiendo todas las medidas de seguridad ante el COVID-19 con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Deportes.

El Atlético Vega Real recibirá en El Cóndor al líder con 19 puntos, el Cibao FC, partido que será transmitido en vivo a través de CDN Deportes a las 4:00 de la tarde. En el mismo horario, se disputarán los demás encuentros donde Atlético San Francisco será local ante Jarabacoa FC, Atlántico FC ante el Club Atlético Pantoja, Delfines del Este ante Moca FC y O&M ante Atlético San Cristobal; los últimos dos partidos serán transmitidos a través de los canales de YouTube de la LDF.

Debido al protocolo de salud, los partidos a disputarse en el Estadio Panamericano y el Estadio Olímpico Félix Sánchez se jugarán a puerta cerrada sin presencia de público. Los demás estadios tendrán permitido recibir hasta el 30% de su capacidad.

Horarios de la novena jornada:

Miércoles 9 de junio:

4:00 p.m. Atlético Vega Real vs Cibao FC – Estadio El Cóndor

4:00 p.m. Atlético San Cristobal vs Jarabacoa FC – Estadio Olímpico de Moca

4:00 p.m. Delfines del Este vs Moca FC – Estadio Panamericano

4:00 p.m. O&M vs Atlético San Cristobal – Estadio Olímpico Félix Sánchez

4:00 p.m. Atlántico FC vs Club Atlético Pantoja – Estadio Cibao FC