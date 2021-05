Jacob deGrom espera regresar este fin de semana con Mets

Mets esperan que el estelar pueda abrir el fin de semana

El as de los Mets, Jacob deGrom, tiene previsto ser revisado por el cuerpo médico del equipo el jueves y potencialmente hacer tiros sobre terreno plano, con la mirada puesta en regresar a la rotación tan pronto como este mismo fin de semana contra los D-backs en el Citi Field.

deGrom fue descartado para su apertura del martes ante los Cardenales juego que luego fue pospuesto por lluvia debido a una inflamación en el costado derecho, que empezó a experimentar luego de su última apertura contra los Medias Rojas.

Una prueba de resonancia magnética reveló inflamación en el costado derecho de deGrom.

Los Mets esperan que el estelar pueda abrir el fin de semana y por eso no lo colocaron en la lista de lesionados, lo que lo habría dejado fuera al menos hasta el martes.

“Esto es algo que yo no quería, que no me gusta”, dijo deGrom. “Quiero tomar la pelota cada cinco días. Simplemente no pude esta vez”.

Si los médicos le dan luz verde a deGrom para hacer tiros y todo sale bien el jueves, realizará una sesión del bullpen el viernes en Citi Field. Eso lo dejaría listo para abrir el domingo contra los D-backs.

El dos veces ganador del Premio Cy Young lidera la Liga Nacional con efectividad de 0.51 y 59 ponches.