Siguen las lluvias: Indomet advierte fuertes aguaceros y tormentas este domingo

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este domingo 25 de octubre en distintas zonas de República Dominicana. Estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica y a la abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste.

El organismo explicó que las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas de la mañana en varias provincias del territorio nacional. Las lluvias se sentiran especialmente en las localidades bajo alerta meteorológica, así como en San Juan, el Gran Santo Domingo y otros puntos de la costa caribeña.

Durante la tarde, las lluvias aumentarán en intensidad y se extenderán hacia otras localidades. Principalmente en las regiones sureste y noreste, además de la Cordillera Central, donde podrían registrarse aguaceros fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

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Indomet mantiene siete provincias bajo alerta meteorológica

Ante las condiciones atmosféricas previstas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó las alertas meteorológicas y mantiene bajo vigilancia siete provincias por el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Las provincias bajo alerta son:

Barahona

Pedernales

Bahoruco

Azua

San José de Ocoa

Peravia

San Cristóbal

Las autoridades exhortaron a los residentes de estas demarcaciones, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables, a mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.