Siguen las lluvias: Indomet advierte fuertes aguaceros y tormentas este domingo

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará provocando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este domingo 25 de octubre en distintas zonas de República Dominicana. Estas condiciones responden a la inestabilidad atmosférica y a la abundante humedad transportada por el viento del sur/sureste.
El organismo explicó que las precipitaciones comenzarán desde las primeras horas de la mañana en varias provincias del territorio nacional. Las lluvias se sentiran especialmente en las localidades bajo alerta meteorológica, así como en San Juan, el Gran Santo Domingo y otros puntos de la costa caribeña.
Durante la tarde, las lluvias aumentarán en intensidad y se extenderán hacia otras localidades. Principalmente en las regiones sureste y noreste, además de la Cordillera Central, donde podrían registrarse aguaceros fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Indomet mantiene siete provincias bajo alerta meteorológica
Ante las condiciones atmosféricas previstas, el Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó las alertas meteorológicas y mantiene bajo vigilancia siete provincias por el riesgo de inundaciones urbanas repentinas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
Las provincias bajo alerta son:
- Barahona
- Pedernales
- Bahoruco
- Azua
- San José de Ocoa
- Peravia
- San Cristóbal
Las autoridades exhortaron a los residentes de estas demarcaciones, especialmente a quienes viven en zonas vulnerables, a mantenerse atentos a la evolución de las lluvias y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.
Notas relacionadas
Vaguada provocará lluvias en el Gran Santo Domingo
El pronóstico meteorológico también contempla incrementos de la nubosidad y precipitaciones en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.
Estas lluvias podrían intensificarse durante la tarde y la noche, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
La institución advirtió que la combinación de la vaguada y la humedad presente en la atmósfera mantendrá condiciones favorables para la formación de nubes de gran desarrollo vertical y aguaceros de distintas intensidades.
Temperaturas continuarán calurosas pese a las lluvias
Aunque se esperan precipitaciones en buena parte del territorio nacional, el Indomet indicó que las temperaturas permanecerán elevadas debido a la incidencia del viento cálido del sur/sureste.
Ante este panorama, recomendó a la población consumir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros. Asimismo, recomiendan permanecer en espacios frescos y ventilados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
El organismo recordó que los niños, las embarazadas y los adultos mayores presentan mayor vulnerabilidad ante los efectos de las altas temperaturas.
Finalmente, el Indomet instó a la ciudadanía a consultar sus boletines oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de emergencia para prevenir incidentes.
Te puede interesar
- Indomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
- Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
- Indomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado
- COE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión