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Indomet alerta por inundaciones urbanas en el GSD ante lluvias de esta tarde

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo ante posibles inundaciones urbanas, debido a las lluvias que se esperan durante la tarde. Según el informe del organismo, durante las primeras horas del día predominará un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, […]

Yafreisi Agüero
Indomet prevé más lluvias desde esta noche en RD
Indomet prevé más lluvias desde esta noche en RD
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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo ante posibles inundaciones urbanas, debido a las lluvias que se esperan durante la tarde.

Según el informe del organismo, durante las primeras horas del día predominará un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, algunas localidades próximas a las costas atlántica y caribeña registrarán chubascos aislados y pasajeros.

Entre las provincias donde podrían ocurrir estas precipitaciones figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Pedro de Macorís y La Romana.

Para la tarde, el calentamiento diurno, las condiciones del relieve y la humedad transportada por el viento del este/noreste favorecerán la formación de nublados con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones también podrían presentarse en Sánchez Ramírez, Duarte y Monseñor Nouel.

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Lluvias aumentarán este domingo

El Indomet informó que este domingo se acercará una vaguada en varios niveles de la troposfera, lo que incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica sobre el país.

Se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento ocasionales en localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y el Gran Santo Domingo, entre otras zonas del noreste, sureste y la Cordillera Central.

Para el lunes, la vaguada continuará acercándose al área de pronóstico y mantendrá condiciones favorables para aguaceros moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde en las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo prevé máximas de entre 31 °C y 35 °C en gran parte del país, mientras que en el Gran Santo Domingo oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Ante el calor, recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El Indomet también informó que el huracán Isaías se debilitó y se convirtió en un ciclón postropical. El sistema se encontraba al sur-suroeste de Montgomery, Alabama, Estados Unidos, y no representa peligro para la República Dominicana.

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