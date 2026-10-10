Indomet alerta por inundaciones urbanas en el GSD ante lluvias de esta tarde

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitió este sábado una alerta meteorológica para el Gran Santo Domingo ante posibles inundaciones urbanas, debido a las lluvias que se esperan durante la tarde.

Según el informe del organismo, durante las primeras horas del día predominará un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, algunas localidades próximas a las costas atlántica y caribeña registrarán chubascos aislados y pasajeros.

Entre las provincias donde podrían ocurrir estas precipitaciones figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Pedro de Macorís y La Romana.

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Para la tarde, el calentamiento diurno, las condiciones del relieve y la humedad transportada por el viento del este/noreste favorecerán la formación de nublados con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones también podrían presentarse en Sánchez Ramírez, Duarte y Monseñor Nouel.