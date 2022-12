 Onamet: habrá mucho frío en zonas elevadas

SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) alertó sobre temperaturas que descenderán de unos 10 a 15 grados hacia localidades en zonas elevadas como: Constanza y Jarabacoa (La Vega), Padre las Casa y Peralta (Azua), Polo (Barahona), entre otras.

Estas temperaturas podrían ser aún menores en zonas de mayor altitud.

Según el experto meteorológico Jean Suriel esta madrugada se registró una fuerte helada en la zona de Las Pirámides, en Valle Nuevo, debido a la influencia del aire polar que está estacionario en la región del Caribe desde hace 6 días.

«Los termómetros registraron una temperatura mínima de -2°C y las gotas de rocío se congelaron de inmediato al caer sobre la vegetación, generando la escarcha», explicó.

Aclaró que esta temporada frontal 2022-2023 se está tornando muy fría en el Caribe debido a la presencia del fenómeno climático de La Niña, la cual podría durar hasta febrero o marzo del próximo año.

Además, se mantendrá la sensación térmica agradable también en zonas urbanas y sub-urbanas de menor altitud, donde los valores esperados estarían entre unos 18 °C a 22 °C durante horas de la noche y primeras horas del día, por tanto, se recomienda abrigarse adecuadamente e ingerir bebidas calientes.

Lluvias débiles

En cuanto a las precipitaciones, el contenido de humedad se mantiene escaso en nuestra masa de aire y no tenemos fenómenos meteorológicos que puedan generar precipitaciones con acumulados significativos, pero el viento del nor/noreste transportara nubosidad de manera ocasional sobre el territorio, esperándose lluvias aisladas y débiles acompañadas de ráfagas de viento aisladas durante horas del día y la noche, en poblados de las regiones norte, noreste, sureste, cordillera central y el Valle del Cibao. Este patrón meteorológico prevalecerá sobre nuestra área en las siguientes 72 horas.

La ONAMET informa sobre una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una baja presión no-tropical que se localiza a unos de 1,300 kilómetros al noreste de las islas sotavento (Antillas Menores) con probabilidad baja (alrededor de un 30%) para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. Este sistema por su ubicación y desplazamiento no representa peligro para nuestro país.

En cuanto al oleaje, en la costa Atlántica, se les recomienda a los operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones permanecer en puerto desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), mientras que para el resto de la costa Atlántica recomendamos navegar cerca del perímetro sin aventurarse mar adentro por viento y olas anormales.