Asesinan con múltiples disparos al actor Thomas Jefferson Byrd

El actor Thomas Jefferson Byrd, conocido por su trabajo en Clockers y Red Hook Summer, fue asesinado en Atlanta, Georgia, tras recibir múltiples heridas de bala en la espalda.

Según información de TMZ, la policía local respondió a una llamada de emergencia de una persona lesionada a las 1:45 a. m. del sábado 3 de octubre. El intérprete de cintas de Spike Lee estaba en estado inconsciente y los trabajadores médicos de emergencia lo declararon minutos después muerto.

Ante la causa del deceso, las autoridades están realizando investigaciones en torno al homicidio. De acuerdo con información del periódico The New York Times, Craig Wyckoff, representante del actor, informó de que poco antes del suceso, Jefferson había tenido un altercado en una tienda y que posiblemente la persona con la que tuvo la discusión debió seguirlo hasta su casa.

Sin embargo, la policía ha declinado confirmar o desmentir la declaración mientras la investigación sigue su curso.

El cineasta Spike Lee también compartió su pésame por la muerte de su compañero: “Estoy muy triste de anunciar el trágico asesinato de nuestro amado hermano Thomas Jefferson Byrd anoche en Atlanta, Georgia”.

En la publicación compartió imágenes del papel de Jefferson Byrd en su personaje de Errol Barnes en la película de 1995, Clockers.

El director también compartió otros clips de películas en las que también trabajó a quien consideraba “su chico”, tales como Chi-Raq, Sweet Blood of Jesus, Red Hook Summer, Bamboozled, He Got Game, Get On the Bus y Girl 6.

La actriz Viola Davis, ganadora de premios Óscar, Bafta, Emmy, Tony y Globos de Oro, también se mostró dolida ante la noticia de la muerte de su colega y amigo. “Amé trabajar contigo Byrd. Qué actor tan fino eras”, escribió la artista.

