Presidente Luis Abinader visitará Punta Cana este domingo

Encabezará la inauguración de la Plaza Bávaro City Center

Santo Domingo, RD.- Este domingo el presidente Luis Abinader visitará Punta Cana, provincia La Altagracia, donde agotará una amplia agenda de actividades.

Según la agenda compartida a los medios de comunicación, el primer mandatario de 11:15 am a 11:45 am encabezará la inauguración de la Plaza Bávaro City Center, de 11:45 am a 12:00 pm visitará local del Banco Popular.

Luego, a entre 12:15 pm y 1:00 pm participará en reunión con la Dirección Política Provincial en el Hotel Westin, Salón de conferencias.

Además tiene programado un almuerzo en la residencia de Don Frank Rainieri a las 2:10 pm.

A las 4:30 pm entregará premio al ganador del PGA, principal circuito estadounidense de golf profesional masculino.

Por: Rosa Reyes