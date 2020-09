"Envíame un mensaje": Obama comparte su número de teléfono con sus más 122 millones de seguidores en Twitter

El expresidente de EE.UU., Barack Obama, compartió un número de teléfono con sus más de 122 millones de seguidores en Twitter con el propósito de entrar en contacto con el pueblo estadounidense y conocer su intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

"Si estás en Estados Unidos, envíame un mensaje de texto al 773-365-9687. Quiero saber cómo te está yendo, qué tienes en mente y cómo planeas votar este año. Estaré en contacto de vez en cuando para compartir lo que tengo en mente también", escribió el exmandatario este miércoles en la red social.

Si bien se presume que este número no corresponde a su línea personal, tiene un código de área de Chicago, donde Obama y su familia vivió antes de que ganara la presidencia en 2008, asegura el canal Fox News.

All right, let's try something new. If you’re in the United States, send me a text at 773-365-9687 — I want to hear how you're doing, what's on your mind, and how you're planning on voting this year.

I'll be in touch from time to time to share what's on my mind, too. pic.twitter.com/NX91bSqbtG

— Barack Obama (@BarackObama) September 23, 2020